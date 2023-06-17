Как извиняться, не теряя при этом самоуважения

Извинения – естественная часть коммуникации. Но просить прощения от души, сохраняя чувство собственного достоинства, умеют немногие.

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Как правильно извиняться, рассказывает гештальт-терапевт, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

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Цель – сбалансировать отношения

Извинения – это клей, который помогает скрепить отношения, когда один обидел второго. Попросить прощения можно словами, жестами, взглядом, подарками или ценным поступком. Однако некоторые отказываются от чего-то важного, чтобы компенсировать нанесенный ущерб и показать: "Смотри, я тоже страдаю!" Но такой подход носит мазохистский оттенок, поэтому психологи его не рекомендуют.

Никита забыл про день рождения жены. Она расстроилась, но не стала напоминать о событии. Вечером мужчина заметил, как супруга наряжается, и все-таки сообразил – что-то не так. Поняв, в чем дело, он попытался найти способ загладить вину. Но в данном случае слов мало: хорошо бы подкрепить их подарком и проведенным временем вместе. При этом признания, выражающие заботу, вместе с искренним сожалением о случившемся найдут путь к сердцу быстрее любых самопожертвований.

Важно показать, что вы замечаете переживания другого и вам это небезразлично: "Я вижу, как сильно тебя обидел(а), и очень переживаю. Я не хотел(а) причинить тебе боль".

Поблагодарите за то, что человек нашел силы в себе вас выслушать. Или скажите спасибо за терпение, если проступок незначителен.

Обозначьте причину произошедшего: "Я заработался и забыл, какой сегодня день. Видимо, пора сделать перерыв в делах. Это не оправдывает моего поступка, я просто хочу, чтобы ты знала, как сильно важна для меня".

Предложите план, как исправить ситуацию, и подумайте, что необходимо сделать, чтобы такого больше не повторялось. Например, Никита может поставить на телефон напоминание с названием "День рождения любимой".

Убедитесь, что извинения приняты. Если проступок не очень серьезный, задайте прямой вопрос: "Ты сможешь меня простить?" Если же рана слишком глубокая, то горечь переживания можно смягчить с помощью слов сожаления и надежды: "Надеюсь, когда-нибудь я дождусь твоего прощения". Дальше нужно дать время. Если отношения удалось сохранить, то позже следует извиниться еще раз. И так до тех пор, пока не поймете, что вас простили. Алгоритм извинений должен выглядеть так:

На последних этапах отсеиваются те, кто просил прощения неискренне: "Я извинился, камень с души снял, а хочет партнер дальше общаться или нет, это уже его проблема". Такие люди раскаиваются только один раз. Если они видят, что нужно приложить больше усилий для восстановления доверия, то попросту испаряются.

Говорят и показывают

Причины, по которым просят прощения, могут отличаться. В примере с Никитой и его супругой мы основывались на убеждении, что этим людям важны отношения друг с другом. В таком случае извиниться, если сделал что-то не так, – обычное дело. Но так бывает не всегда. Иногда слова сожаления используются в своих личных интересах.

На работе, ради того, чтобы выслужиться перед начальством: "Вы абсолютно правы, а я нет, извините, что сразу не заметил".

Из желания сохранить лицо перед соседями или учителями, либо потому, что заставили родители.

В попытке скинуть ответственность за ситуацию и притвориться слабым и немощным.

Из необходимости смягчить отказ в чем-либо: "Прости, я все понимаю, но ничем не могу тебе помочь".

На всякий случай, чтобы не было конфликта. Например:

Умение извиняться и прощать, способность проговаривать разногласия, не срываясь в крик, – это те шаблоны поведения, которые передаются от родителей. При этом ребенок запомнит именно тот вариант, который испытывал по отношению к себе. Например, он усвоил, что нужно извиняться сразу – лишь бы не было скандала. Хотя даже не понимает причину недовольства. Просто ему страшно, когда родители злятся, и он делает все что угодно, лишь бы взрослые снова стали добрыми.

Вырастая, ребенок превращается в человека со слабыми личными границами. Он привык уступать любому, кто проявит хоть малейшие признаки агрессии, – лишь бы не ссориться. Такой человек не умеет отстаивать себя и выдерживать напряжение в конфликте. Это один из вариантов выученной беспомощности.

Извиняться ради того, чтобы сгладить ссору, – плохая идея. Второй участник конфликта быстро получит косвенное разрешение на вседозволенность. Ведь что бы он ни делал, у него все равно попросят прощения. Лучше осознанно подойти к сути проблемы, еще раз проговорить зоны ответственности и ожидания друг от друга. В момент конфликта это намного сложнее. Но с точки зрения длительной стратегии развития отношений принесет больше пользы, чем попытка выскочить из зоны эмоционального напряжения за счет извинений.

Извиняться? Ни за что!

Отдельно можно выделить тех, кто считает нужным никогда не извиняться. Они хладнокровно делают вид, будто бы ничего не было. Либо начинают манипулировать партнером, убеждая, что это он виноват в случившемся. Даже если вся вина лежит на нем самом. Но быть постоянно правым – значит, стать слепым по отношению к своим ошибкам. В некоторых случаях такой подход приводит к фатальным просчетам. Иногда люди действительно не понимают, за что нужно попросить прощения. В таком случае можно объяснить, почему тот, кто обиделся, ждет извинений. Если же человек в глухой обороне, доказывать что-то бесполезно.

Эгоцентричность и сосредоточенность на себе не дадут шанс эмпатии и состраданию. Более того, если "вечно правый" начинает извиняться – это повод насторожиться. Возможно, ему от вас что-то нужно. Но существуют ситуации, когда просьба о прощении сопровождается возвратом к глубокой душевной травме.

"Каждый раз, когда нужно просить прощения, у меня перехватывает дыхание. Я цепенею от страха и мысленно кладу голову на плаху стыда", – рассказала 44-летняя Инна.

Для нее извинение плотно связано с унижением, пережитым в детстве. Ребенком она рыдала в углу до тех пор, пока не признавала поражение. Наступив на собственную гордость, Инна говорила: "Простите меня, я больше не буду". Такое бывает при аффективных реакциях родителей: в ответ на любую провинность они начинали кричать, а не воспитывать и объяснять, как правильно. С такой историей из детства легче остаться в одиночестве, тем самым избегая риска быть виноватым, чем подвергать себя эмоциональному перенапряжению, выпрашивая прощение.

Извинение – это соответствие своим моральным принципам, когда вы понимаете, в чем неправы и за что раскаиваетесь. Более того, признаете важность другого человека и его чувств и надеетесь на дальнейшее общение с ним.