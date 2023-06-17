5 книг о мужчинах, от которых стоит бежать

Насилие, которое прикидывается любовью, абьюз в маске заботы, манипуляции и газлайтинг — увы, но никто не застрахован от нездоровых отношений.

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Эти 5 романов, которые мы выбрали вместе с книжным сервисом Литрес, доказывают, что «плохой парень» — это необязательно рок-музыкант, избалованный вниманием женщин.

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Плохим парнем может оказаться обаятельный школьный учитель, эрудированный любитель литературы или симпатичный молодой писатель. Читайте, анализируйте и будьте внимательны.

«Ты», Кэролайн Кепнес

Бестселлер американской писательницы Кэролайн Кепнес — сериал Netflix, который был успешно экранизирован, стал таким же хитом, как и книга. Джо Голдберг — обаятельный интеллектуал, он работает в книжном магазине и умеет красиво ухаживать за девушками, но… У Джо своеобразные представления об идеальных отношениях. Он очень влюбчив и готов ради очередной пассии на все, однако если что-то идет не так, Джо выходит из себя и… убивает. Иногда соперников, а иногда и своих возлюбленных. Поначалу его девушки даже не подозревают, что этот красавчик, обожающий читать классику и цитировать поэтов, психопат, сталкер и убийца. Герой так искусно манипулирует и кажется таким искренним в своих чувствах, что становится по-настоящему страшно: неужели любого человека можно ввести в заблуждение, если уметь нажимать на нужные точки?

«Моя темная Ванесса», Кейт Расселл

Этот виртуозно написанный роман об эмоциональном насилии производит сильнейшее впечатление. Необщительная и тихая Ванесса учится в закрытой школе-пансионате. Единственный человек, который как будто бы ее понимает, — сорокадвухлетний школьный учитель. Так в 15 лет Ванесса вступает в сексуальные отношения с мистером Стрейном. Девушке кажется, что это истинная любовь. Она словно сходит с ума, испытывает широкий спектр чувств — от вожделения и привязанности до страха и отвращения. Ванессе казалось, что эта связь абсолютно добровольная, однако спустя много лет она задается вопросом: а можно ли считать нормой то, что проделывал с ней, наивной школьницей, взрослый мужчина? Это страшная история о травме, повлиявшей на всю последующую жизнь женщины. Автор уделяет много внимания психологическим деталям и погружает читателя в пучину чувств и эмоциональной боли, чтобы показать, насколько опасными могут быть токсичные отношения.

«Лестница в небо», Джон Бойн

Ирландский писатель Джон Бойн, автор бестселлера «Мальчик в полосатой пижаме», нарисовал объемный психологический портрет молодого «достигатора», готового пойти по головам ради своих целей. Эту историю можно назвать современной аллюзией на роман Ги де Мопассана «Милый друг»: Растиньяк нашего времени мечтает о славе писателя, деньгах и признании. Конец 80-х, Морис работает официантом в баре при отеле в западном Берлине. Однажды он знакомится с пожилым писателем, который в порыве откровенности делится с ним воспоминаниями… Симпатичный и общительный официант-писатель решает, что все услышанное может лечь в основу его нового романа. В будущем Морис еще не раз пойдет на манипуляции, ложь и предательство, дурные поступки станут материалом для строительства его персональной «лестницы в небо», по которой он будет взбираться к славе.

«Райский сад первой любви», Линь Ихань

Сексуализированное и эмоциональное насилие в подростковом возрасте, описанное в этой книге, — личный опыт тайваньской писательницы Линь Ихань. Еще более жуткой историю делает тот факт, что Ихань покончила с собой вскоре после выхода романа. В центре сюжета — две лучшие подруги — Фан Сыци и Лю Итин. Двенадцатилетние школьницы делятся друг с другом всеми секретами, но однажды Фан Сыци будто отдаляется, становится замкнутой и будто что-то недоговаривает. Спустя несколько лет, когда девушка попадет в психиатрическую клинику, пораженная случившимся Лю Итин находит дневник подруги… Из этих записей она узнает, что на протяжении многих лет Фан Cыци скрывала от Лю Итин свою тайну. Она состояла в отношениях со школьным учителем, который был насильником и абьюзером. Он разрушил неокрепшую психику юной Фан, оставшись безнаказанным.

«Сумерки», Стефани Майер