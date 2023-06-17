Психолог предупредила об опасности работы во время отпуска

О том, почему не стоит работать во время отпуска рассказала кандидат психологических наук Марина Гогуева в интервью радио Sputnik.

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Специалист объяснила, что неумение находить баланс между личной жизнью и работой может привести к раздражительности, рассеянности и выгоранию. Это происходит из-за того, что человек остается, по сути, постоянно в рабочем режиме, меняя, в лучшем случае, лишь локацию.

К признакам того, что у человека нарушено равновесие между работой и личной жизнью, Гогуева отнесла раздражительность, снижение активности, постоянную усталость, рассеянность, непунктуальность. По словам эксперта, такие симптомы должны насторожить.