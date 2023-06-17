Ирина Гаврилова, стратегический бизнес-коуч высшей международной категории MCC ICF, — о тех стереотипах, в плену которых мы живем

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Если попытаться собрать воедино все точки зрения на то, какой должна быть женщина в современном мире, то становится понятно только одно — быть современной женщиной очень сложно!

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Любая девочка начиная с подросткового возраста попадает в мир нереалистичных представлений о женщине.

Ей говорят о том, какую фигуру ей надо иметь, какими должны быть ее руки, ноги и грудь, во что ей одеваться, чтобы это соответствовало актуальным модным течениям, какой цвет помады стоит выбирать именно в этом сезоне.

Ее учат быть женственной, но при этом уметь говорить твердое «нет!», быть мягкой, но делать карьеру наравне с мужчиной, следовать за мечтой, но при этом обязательно реализоваться в обществе. При этом, если современная женщина много работает и многого добивается, значит, она несостоятельна как мать, но если все, что она хочет — это быть матерью, значит, в глазах общества, она упускает возможность проявить себя как личность.

Социум ждет, что она будет женственной и мужественной одновременно, сильной и нежной, сексуальной и заботливой, другом, любовницей, обольстительницей, воспитательницей, сестрой, музой, домработницей и далее по бесконечному списку.

Общество готово вознаграждать женщину за ее молодость и привлекательность, как будто возраст и красота — это то, над чем человек властен. Но то же самое общество не готово простить женщине нежелание иметь детей и косо смотрит на нее, если она вовремя не вышла замуж.

Откуда же взялись все эти безумные требования к женщине?

Если мы обратимся к истории, начиная с самой ранней, то увидим, как кирпичик за кирпичиком современный мир возводился преимущественно мужским началом. Ценность женщины долгие годы определялась ее красотой, кроткостью и умением танцевать. И даже в наше время, которое одним из своих глобальных достижений считает равноправие мужчины и женщины, критерии успеха до сих пор основаны на традиционно мужских ценностях — сила, деньги и власть. И это не изменится до тех пор, пока общество будет побуждать женщину равняться на мужчину вместо того, чтобы осознать собственную ценность.

Самое важное, что надо понять — это то, что современная женщина ничего не должна современному обществу с его неадекватными требованиями к ней. Самое лучшее, что может сделать каждый человек для себя — стать собой. Если ваша истинная цель — успех, слава и деньги, это прекрасно, но если ваши цели отличаются, это тоже нормально.

Чтобы стать собой, узнать себя и полюбить себя надо сначала ослабить те путы, которыми общество готово связать любого. Чтобы стать собой, не обязательно иметь четкие и непоколебимые взгляды по каждому вопросу и прописать пятилетний план развития в каждой сфере. Чтобы стать собой надо дать себе возможность расти и развиваться в том, что вам интересно, совершать ошибки и искать собственный путь.