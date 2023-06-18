Психолог: во время отпуска нельзя допускать даже мысли о работе

Психолог Долгов: во время отпуска нельзя допускать даже мысли о работе . Своё мышление здоровый человек вполне способен контролировать. Если такого навыка нет, то начинать лучше заранее, посоветовал специалист. Помните, что выгорают и те люди, которые каждый год стабильно уходят в отпуск. Они тащат свою работу прямо на пляж. Вот простая инструкция о том, как забыть о трудовых буднях и чилить, не боясь, что без вас всё пропадёт.

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1. Меняем рабочие процессы

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Этот пункт актуален в основном для владельцев бизнеса и руководителей. Обычно у них возникают самые большие проблемы с нормальным отдыхом. Одни вообще никогда не берут отпуск, боясь, что без их личного контроля всё пойдёт в тартарары. Другие вроде бы уезжают отдохнуть, но постоянно «держат руку на пульсе», потому что тоже боятся.

Если этот страх обоснованный, значит, ваши процессы организованы из рук вон плохо, объяснил клинический психолог, кандидат медицинских наук Денис Долгов.

Подумайте, как отладить работу так, чтобы одну-две недели все процессы могли спокойно протекать в автономном режиме, без вашего личного участия.

2. Отключите телефон

Популярный совет, но он всегда встречает вот такое возражение: вдруг произойдёт какое-нибудь ЧП, а я буду недоступен? По словам Долгова, решается эта проблема довольно просто.

Оставьте резервный номер доверенному сотруднику для экстренной связи. Коллег и клиентов попросите по всем вопросам обращаться к этому сотруднику. Он вас наберёт, если реально будет ЧП.

3. Не читайте рабочую почту

Здесь всё и так понятно — просто отключаем уведомления и не открываем E-mail.

4. Исключите мысли о работе

«Установите внутренний запрет на мысли о работе. Вы удивитесь. но процесс мышления, если вы не страдаете каким-нибудь обсессивным расстройством, поддаётся произвольному контролю», — отметил Долгов.

По словам психолога, это тренируемый навык, и он в целом полезен в жизни.

Если от «производственных мыслей» уйти ни в какую не удаётся, наполните отдых событиями, «движухой».

Симптомы выгорания

Специалисты разделяют симптомы эмоционального выгорания на физические, психологические, поведенческие. Физические знакомы, пожалуй, всем — это постоянная усталость, сонливость и вялость. Появляются головные боли, боли в спине, грудной клетке.

Общий симптом психологического выгорания — притупление всех чувств и эмоций. Что бы н происходило, человек не ощущает ни радости, ни удовольствия, ни печали.