Насколько вредно сдерживать слезы, если хочется плакать

Слезы до сих пор стигматизированы, поэтому многие люди считают себя слабаками, если у них что-то вызвало сильные эмоции. Однако слезы выполняют важную функцию, они защищают и смачивают ткани глаза, ведь в роговице нет кровеносных сосудов, которые бы ее питали. "Рамблер" решил разобраться, насколько безопасно сдерживать слезы.

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Основной компонент – вода, но в ней содержатся как органические вещества – хлорид натрия, карбонат и хлорид магния, сульфат и фосфат кальция, ионы калия, марганца, так и неорганические – иммуноглобулины.

Причем состав слез может меняться в зависимости от причины, по которой вы плачете. Одни слезы защищают глаза и помогают смыть инородные элементы, а другие смачивают глаз. В слезах от печали содержится пролактин и энкефелин – гормоны с обезболивающим эффектом, поэтому после плача становится легче.

Слезы – это механизм социального взаимодействия, сигнал окружающим, что состояние человека изменилось, ему требуется помощь и поддержка. Плакать важно, чтобы проживать собственные эмоции. Хорошо проплакавшись, мы можем избежать многих проблем со психикой.

Конечно, депрессию слезами не вылечишь, но психосоматики, которая развивается на фоне подавления эмоций, точно можно избежать. Возможно, вы замечали, что если человек переживает "внутрь", у него может болеть сердце или появляться симптоматика неясного характера. Поэтому психологи советуют делиться эмоциями и давать им волю.

Слезы – это физиологическая защитная реакция на стресс, плачущий человек чувствует себя очень уязвимо, поэтому нельзя вторгаться без приглашения и уж точно не стоит обесценивать чужие эмоции. Если вы не чувствуете участия, а это просто вежливость – не трогайте плачущего. А если хотите поддержать, спросите разрешения.