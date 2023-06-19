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Эксперт объяснил разницу между невротиками и здоровыми людьми

Невротики и здоровые люди имеют существенные особенности в своём эмоциональном реагировании. Это пояснил известный психолог Михаил Лабковский в своих социальных сетях.

Эксперт объяснил разницу между невротиками и здоровыми людьми
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Первые, как и вторые, переживают разные эмоции, получают собственный опыт. Они могут испытывать страх, агрессию, несчастье. Однако различие заключается в способности управлять чувствами и не зацикливаться на чём-либо.

Психолог отмечает: Здоровые люди не всегда жизнерадостные. У невротика другая история: ничего не происходит, но у него всё это уже есть в голове. В этом огромная разница.

Спокойный человек находит способы справиться, обработать мысли. Они также обладают умением адаптироваться к переменам и преодолевать сложности. Всегда стремятся найти решения и выходы из трудных ситуаций. Такой подход позволяет им сохранять психологическую стабильность и продуктивно функционировать в повседневной жизни.

Невротики же погружаются в бесконечные размышления и тревогу. У них зачастую доминируют негативные эмоции, а позитивные проявляются только периодически. Они отличаются тем, что проживают предстоящее событие в своих мыслях. Иногда возможно и воображение, докручивание потенциальной ситуации.

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