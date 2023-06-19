Как не стать жертвой манипулятора

Бесспорно, всем нам в жизни хотелось бы честных и открытых отношений с нашими близкими, с коллегами, отношений, основанных на взаимном уважении и признании обоюдных интересов. Жизнь же ежедневно изобилует обратным - непониманием и игнорированием наших интересов, а то и прямым использованием личных ресурсов.

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Но почему мы позволяем окружающим, иногда незаметно для нас самих, а порой и в открытую, использовать себя? Это с нами что-то не так или с окружающими? Ответ может быть очень простым: скорее всего, дело в манипуляции.

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Если встреча с таким человеком все-таки произошла, важно знать - какие манипулятивные техники он использует. Их можно распознать задолго до активных действий. О том, чем манипулятор может себя выдать и почему так важно избавиться от его влияния, «Вестям Подмосковья» рассказала бизнес-коуч и специалист по нейромаркетингу, основатель Академии нейромаркетинга Юлия Че.

Манипуляция - что это? «В своей книге «Психология манипуляции» 1994 года доктор психологических наук Е.Л. Доценко назвал такое воздействие «неправоправными отношениями, близкими к доминированию». А американский психолог Джордж Саймон указал, что «манипулятор всегда скрывает свои агрессивные намерения, изучает уязвимые места и не считается с чувствами своей жертвы», - разъясняет эксперт.

9 признаков манипулятора

Вычислить даже самого зашифрованного манипулятора, готового использовать время и ресурс другого человека в своих целях, довольно просто. Это можно сделать на самом начальном этапе по следующим признакам, указывает Юлия Че.

1. Он проявляет живой интерес к вам, к вашей работе, быту и личной жизни даже больше, чем ваши проверенные временем друзья и коллеги.

2. Стремится угодить вам с первых встреч и бесед, старается сблизить дистанцию, быстро переходит на уровень близких отношений. Употребляет выражения типа «Мы же семья/друзья!», «Мы же близкие по духу, а это редкость», «Я тебя уважаю - вижу в тебе огромный потенциал!»

3. Стремительно переходит в роль наставника, который о любом обсуждаемом предмете осведомлен больше и лучше вас.

4. Часто подменяет одни факты другими, пытаясь перехватить инициативу в общении.

5. Стараясь скрыть свои истинные намерения, в обсуждении как-либо вопроса не отвечает на него прямо и открыто, постоянно уходит от ответа и переходит на другую тему.

6. Его правота и наличие крепких деловых связей с влиятельными людьми - вот что он будет постепенно внушать в общении, всячески демонстрируя свой статус.

7. Такие люди достаточно скупы в том, что касается финансового расчета за общий стол или отдых.

8. Он так или иначе будет вспоминать прошлые отношения, и все его контакты и друзья вдруг окажутся неблагодарными в его отзывах.

9. Любую попытку критики воспринимает крайне негативно и даже агрессивно. Даже не вздумайте что-то там такое обсуждать: все его директивы должны быть выполнены беспрекословно и в полном объеме.

«Часто в манипуляторе присутствуют все обозначенные качества, проявляясь поочередно в зависимости от ситуации», - добавляет специалист.

Самый простой пример манипуляции, которая случается сплошь и рядом, - капризы ребенка, который громким криком и другими телесными действиями добивается своего. В паре «престарелый родитель - взрослые дети» тоже порой прослеживаются черты манипуляции. Манипулятором может быть и руководитель в рабочем коллективе. Зная слабые места, начальник получит от своего подчиненного куда больше, чем просто ряд выполненных и оплаченных обязанностей.

«В данном случае это способ сэкономить на оплате вашего труда», - поясняет Юлия Че.