Совет психолога: практики расслабления после трудного дня

Даже если работа приносит вам удовольствие, нередко к вечеру не остается сил на элементарные домашние дела. Вслед за силами, как правило, уходит и настроение.

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"Рамблер" поговорил с психологом и узнал, какие существуют практики и другие легкие способы быстро перезагрузиться, восполнить энергию и отвлечься от будничных забот.

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В целом, когда речь идет об отдыхе, достаточно просто сменить деятельность, и мы уже будем отдыхать и расслабляться. Полежать на кровати или на диване, конечно, можно, но лучше, наоборот, пойти в активность, потому что это добавит сил и физических, и моральных. Сейчас лето, потому отличной практикой для расслабления будет прогулка или ходьба до метро при наличии солнечной погоды. Это будет положительно сказываться на физическом, психическом и эмоциональном состоянии. Единственное — одеться важно по погоде. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Встречи с приятными и интересными людьми тоже переключают нас, ведь в процессе общения работают другие участки мозга. И, конечно, в процессе интересной беседы мы будем отвлекаться, переключаться и забывать о том, что мы устали. Особенно, если это свидания или походы с любимыми людьми в театр или в кино.

Также хорошая практика расслабления, по словам эксперта,— послушать музыку. Будет наиболее эффективно, если мы найдем новую музыку, которая нравится, либо хорошо забытую старую, которую мы любили, но давно не слушали. Здесь нужно понимать, что когда мы эмоционально погружаемся в воспоминания или идеи в процессе прослушивания музыки, это бесценно и, самое главное, доступно каждому.

Еще один способ отвлечься — танцы. В летнее время есть танцевальные площадки в парках. Это то, что позволяет попасть в «другой», более спокойный, гармоничный и комфортный мир.

Также можно заниматься пением. Это также смещение фокуса на себя и на людей, которым нравится то, что мы умеем. Если мы не умеем петь, можно начать посещать занятия по вокалу, которые могут стать терапевтическими. То же самое касается игры на музыкальных инструментах. Если мы умеем играть хотя бы на любительском уровне, ограничений никаких нет. Если же не умеем, но всегда очень хотели попробовать, можно пойти на первое пробное занятие к репетитору или в школу и позаниматься. Это будет давать восторг, воодушевление, радость. Здесь важно, чтобы и ученик, и педагог подходили друг другу, чтобы удовольствие от занятий и общения были максимальными. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Для расслабления можно использовать медитативные и дыхательные практики. Массаж и самомассаж также могут помочь отдохнуть после тяжелого дня. Здорово, если после массажа есть возможность использовать ароматерапию или масла. Это могут быть и любые запахи, которые приятны: свечи, духи, цветы.