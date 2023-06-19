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Relax FM проводит грандиозную одновременную медитацию в рамках фестиваля Yoga Day Russia 2023

Relax-медитация станет самой массовой в России и попадет в Книгу рекордов России.

Relax FM проводит грандиозную одновременную медитацию в рамках фестиваля Yoga Day Russia 2023
© Пресс-служба Relax FM.

Радиостанция Relax FM объединит поклонников йоги и здорового образа жизни для совместной медитации и общего рекорда. Мероприятие станет частью 9-го Международного дня йоги в России. Принять участие в акции может каждый – вне зависимости от опыта и места проживания.

Relax-медитация стартует 25 июня в 9.00 на площадке фестиваля в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве. Жители других городов будут присоединяться к проекту с помощью онлайн-трансляции. Проведет медитацию Александра Бондарчук – продюсер и идейный вдохновитель проекта Organic People, организатора самых масштабных йога-ивентов России. Событие станет самой массовой одновременной медитацией в истории страны и попадет в Книгу рекордов России.

Yoga Day Russia – самый масштабный тематический фестиваль страны. В этом году он приурочен к 100-летию московского спорта и пройдет с максимальным размахом и гостеприимством. Фестиваль традиционно откроет массовая практика йоги «Сурья намаскар» («Приветствие солнцу») с Рауфом Асадовым.

Relax FM приглашает всех присоединиться к совместной медитации и стать частью рекорда. Регистрация для участников – на странице проекта. Подробности можно узнать в эфире и в официальных группах радиостанции в социальных сетях.

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