$83.99+0.3491.80+0.16

Психолог Хвингия поделилась секретным способом похудения

Использование посуды определенного цвета снижает аппетит и в конечном итоге помогает избавиться от лишних килограммов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала нейропсихолог и клинический психолог Ирина Хвингия.

Она отметила, что влияние цвета на мозг – научно доказанный факт. Некоторые цвета успокаивают, в то время как другие придают ощущение бодрости. Также некоторые цвета могут стимулировать аппетит, тогда как другие могут его снижать, подчеркнула эксперт.

Как правильно создать дефицит калорий, чтобы похудеть: видео

Психолог утверждает, что выбор серой посуды может помочь в борьбе с избыточным весом. Она объясняет, что серый цвет ассоциируется с несвежей пищей, поэтому подсознательный ум будет склонен брать меньше еды и потреблять ее в меньшем количестве.

Специалист продолжает, что красный цвет наоборот, стимулирует аппетит. Это явление широко используется в ресторанном бизнесе, где красный цвет часто используется в интерьере для того, чтобы посетители делали больше заказов.

Ранее мы писали о том, что диетолог назвала работающий способ разогнать метаболизм и похудеть.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители