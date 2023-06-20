Использование посуды определенного цвета снижает аппетит и в конечном итоге помогает избавиться от лишних килограммов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала нейропсихолог и клинический психолог Ирина Хвингия.

Она отметила, что влияние цвета на мозг – научно доказанный факт. Некоторые цвета успокаивают, в то время как другие придают ощущение бодрости. Также некоторые цвета могут стимулировать аппетит, тогда как другие могут его снижать, подчеркнула эксперт.

Психолог утверждает, что выбор серой посуды может помочь в борьбе с избыточным весом. Она объясняет, что серый цвет ассоциируется с несвежей пищей, поэтому подсознательный ум будет склонен брать меньше еды и потреблять ее в меньшем количестве.

Специалист продолжает, что красный цвет наоборот, стимулирует аппетит. Это явление широко используется в ресторанном бизнесе, где красный цвет часто используется в интерьере для того, чтобы посетители делали больше заказов.