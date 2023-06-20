Как навсегда полюбить себя: правила жизни француженок

За француженками закрепился статус самых обаятельных дам в мире. При этом канонической красотой многие из жительниц страны не обладают, а впечатление производить не стараются. Что же позволяет француженкам быть такими очаровательными?

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Ответ прост: любовь к себе! Вооружитесь правилами жизни этих девушек, чтобы на своем опыте понять, какой огромной силой она обладает.

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Живите красиво

Это относится к каждому аспекту обычного дня: старайтесь сервировать стол для каждого приема пищи, используйте красивую посуду, ставьте в вазу цветы, купите пушистые полотенца и самый ароматный гель для душа, спите на приятном постельном белье. Даже если сейчас вы не чувствуете любви к себе, эти несложные ритуалы помогут считать себя ценной, а вскоре самоуважение войдет в привычку.

Общайтесь

Мы заряжаемся энергией от людей, с которыми комфортно, а время с теми, кто нас любит, заставляет относиться к себе лучше. Старайтесь проводить время не только с избранником, но и с семьей. Устраивайте воскресные обеды, созванивайтесь с родителями и не стесняйтесь просить похвалить вас. Не теряйте женский круг: время с подругами заряжает энергией, позволяет почувствовать принадлежность к чему-то большему. Как бы заняты вы ни были, встречайтесь хотя бы раз или два в месяц. После девичника вы будете чувствовать себя заметно лучше.

Не гонитесь за модой

Француженки обожают блошиные рынки и барахолки. Они охотятся за винтажной одеждой, экспериментируют с аксессуарами, прической, макияжем. Это позволяет найти свой, уникальный стиль, а восхищаться собой, так ярко проявляя индивидуальность, гораздо проще. Откажитесь от покупки платья, как у всех в этом сезоне, найдите то, что кажется привлекательным и актуальным именно вам. Не стесняйтесь быть привлекающей внимание.

Отдыхайте

Каким бы насыщенным не был график, находите время для отдыха. Француженки стараются облегчить свой быт и всегда выбирают себя: если к ним приходят гости, девушки в этой стране не пытаются поразить их изысканной трапезой, они готовят простой салат, тосты, устрицы или мидии. Друзья и родные собираются для общения, а если хотят вкусненького, то вполне могут принести блюдо с собой. Уборка дома может подождать, полноценный отдых важнее. А работа дома — настоящее преступление: оставьте дела в офисе, они не должны мешать вам расслабиться.

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