7 привычек, которые выдают девушку из бедной семьи

Родителей не выбирают, а порядки, принятые в семье, в детстве кажутся нормой.

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Но рано или поздно приходит время выйти в мир, где деньги имеют значение, а значит, полезно избавиться от «бедных» установок юности.

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Надежда на чудо

Те, кто никогда не знал проблем с деньгами, воспринимают возможность выигрыша в лотерею, ставки и прочие попытки заполучить разом крупную сумму не иначе как развлечение. Конечно, обеспеченным людям тоже приятен сладкий вкус победы, но только человек с безденежным прошлым понимает разницу между азартом и щемящей надеждой на чудо. Бедные, как правило, чувствуют себя заложниками жизненной ситуации и избегают ответсвенности за свое благополучие. Поэтому им остается полагаться только на счастливый случай.

Презрение к богатым

Тезис, неотделимый от воспитания в бедности: «Деньги — зло». Так, высокий доход с детства ассоциируется с чем-то постыдным (хотя и желанным). Неудивительно, что взрослая женщина, которой в период формирования личности внушали недоверие к людям с достатком, продолжает относиться к обеспеченным с презрением.

«Бедные» жесты

Образ жизни накладывает отпечаток не только на мышление, но и на язык тела. Проявления безденежного детства индивидуальны, но все же есть наиболее распространенные. Например, прижимать к себе кружку и тарелку с едой, предпочитать закрытые позы на людях. Это объясняется тем, что бедняков могут дразнить из-за одежды, считать финансовую несостоятельность семьи аргументом для буллинга. Они с ранних лет привыкают, что нужно не высовываться, а все свое держать при себе, чтобы не отобрали.

Зацикленность на скидках

Выросшая в дефиците девушка с детства убеждена, что деньги даются огромным трудом. Отсюда неискоренимая привычка экономить и спортивный интерес урвать нечто хорошее подешевле. Такие женщины, формируя гардероб, в первую очередь смотрят на ценники, а уже потом на сами вещи. Охота за скидками превращается в смысл жизни и иногда доходит до абсурда — когда деньги разлетаются только потому, что по такой цене «надо брать». Привычка не уходит без целенаправленной работы над собой, даже если с финансами проблем больше нет.

Боязнь ресторанов

Разница в стоимости самых дешевых и самых дорогих продуктов питания колоссальная. Так что перестроиться с мешка макарон за 800 на десерт за 1200 действительно может быть очень сложно. Особенно проблематично будет осознать, почему еда вообще может стоить так дорого. Но главный страх девушки из бедной семьи — поймать себя на мысли, что она не знает, во сколько обошелся ужин, ведь по счетам придется платить.

Фраза «и так нормально»

Практически каждая, в чьей памяти живы воспоминания о бедной юности, наверняка не раз произносила нечто вроде «и так сойдет». И возможно, произносит до сих пор. Ведь в условиях максимальной экономии приоритетное свойство всех вещей — практичность. Свитер, который достался «по наследству» от старшей сестры, растянулся и покрылся катышками, все еще теплый, а значит, «нормальный». Не все, что жалко выбросить, вы обязаны носить. Отправляйте нормальное на благотворительность и позвольте себе хорошее.

Согласие на меньшее