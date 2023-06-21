Названы признаки выгорания на работе

Российский психолог рассказала, чем усталость отличается от выгорания на работе.
По словам психолога и профориентолога Екатерины Боровец, усталость можно отличить от выгорания, оценив свое состояние после отдыха. Например, если человек после выходных выспался и набрался сил, готовый приступить к работе – это можно назвать обычной усталостью.
Если же работник ощущает, что не успел отдохнуть, и чувствует нежелание приступать к рабочим задачам – это может говорить о выгорании, которое не проходит даже после крепкого сна.
Екатерина Боровец рекомендует уделять свое свободное время тому, что больше всего нравится и расслабляет, разделяя это с делами по дому, так как выгорание – это эмоциональное, умственное и физическое переутомление, от которого нужна разгрузка. Об этом сообщили Газета.ru.