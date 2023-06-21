Названы признаки выгорания на работе

Российский психолог рассказала, чем усталость отличается от выгорания на работе.

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По словам психолога и профориентолога Екатерины Боровец, усталость можно отличить от выгорания, оценив свое состояние после отдыха. Например, если человек после выходных выспался и набрался сил, готовый приступить к работе – это можно назвать обычной усталостью.

Если же работник ощущает, что не успел отдохнуть, и чувствует нежелание приступать к рабочим задачам – это может говорить о выгорании, которое не проходит даже после крепкого сна.