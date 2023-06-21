Почему людей раздражает бодипозитив и модели плюс-сайз

На магазин женской одежды Befree обрушилась волна негатива за рекламу новой коллекции, в которой приняли участие модели плюс-сайз. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, почему людей раздражают полные люди.

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По ее словам, еще несколько десятилетий назад полнота была в моде. Людей с лишним весом читали образцом красоты и здоровья.

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— Сто лет назад полные люди считались эталоном красоты. Если у человека был лишний вес, значит, он был состоятельный и здоровый. Девочек специально кормили, чтобы они были в теле, — рассказала она.

Однако в 60-х годах прошлого века мода кардинально изменилась. В Европе и Америке начали пропагандировать худобу. Модели стали изводить себя диетами, чтобы на них идеально смотрелась одежда, напомнила психолог.

— Восприятие изменилось, люди стали считать, что именно худой человек является здоровым. Значит, он ведет активный образ жизни, правильно питается, у него есть время на спортивные упражнения. Худоба стала признаком успеха, — сказала Наумова.

Специалист отметила, что сейчас существует стереотип: если человек худой, значит, он успешный, у него есть сила воли, время, чтобы следить за своим телом, ухаживать за собой, вкладываться в себя. Но многих раздражают полные люди, которые могут без стеснения показывать себя окружающим. Ведь осуждающие сами хотели бы так жить.

— Худобу стали приравнивать к успеху в жизни. Если человек стройный, молодой, значит, успешный. Когда люди, которые вкладываются в себя, следят за своей физической формой, видят, что другие люди спокойно выставляют на показ полное тело, у них это вызывает резонанс. Они начинают агрессировать. По сути им самим хотелось бы позволить себе вкусно питаться, жить в более расслабленном режиме, снизить свое моральное напряжение из-за постоянных мыслей о физической форме, — уверена эксперт.

Однако им кажется, что если они не будут достаточно худыми, то их не будут любить и принимать. Словно они окажутся людьми не первого сорта, а их образ успешного человека будет разрушен, пояснила Наумова.