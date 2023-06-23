Как перестать заниматься обесцениванием себя: советы психолога

Что делать, если вы самый строгий критик для самого себя.

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Нет ничего хуже, чем стать самым страшным критиком самому себе. При этом почти каждый из нас занимается тем, что принижает собственные успехи, иногда эта критика принимает форму полного обесценивания. Как же избавиться от этой крайне опасной для психики привычки? Об этом мы поговорили с экспертом.

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Станьте другом самому себе

Наверное, лучший способ перестать относиться к себе слишком строго — подружиться с самим собой. Представьте, что вы — это ваш лучший друг, которому требуется поддержка. Вы наверняка являетесь отличной группой поддержки своим друзьям, почему бы не повторить эту технику в свой адрес? Каждый раз, когда вы чувствуете, что грядет волнительное событие, которое, как вы считаете, вам не по силам, переключите сознание на положительный «канал». Скажите себе, что лучше вас с этой задачей никто не справится, у вас все получится и потом вы будете вспоминать свой страх и неуверенность со смехом. Способ работает просто отлично.

Кто вас окружает?

Наши друзья имеют куда большее влияние на нашу жизнь, чем может показаться на первый взгляд. Это только кажется, что мнение друзей поверхностно, в итоге оно может стать решающим и это решение необязательно будет верным для вас. Часто люди вокруг нас делают все, чтобы мы чувствовали себя неуверенно, и это, безусловно, печально. Если вы узнали в этом описании своих близких друзей, подумайте, готовы ли вы и дальше психологически страдать и накручивать себя лишний раз по несуществующим поводам только потому, что вашему другу что-то не нравится в вашем поведении и принимаемых решениях? Хотите повысить самооценку, откажитесь от токсичных друзей.

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