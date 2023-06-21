3 признака, что вы обладаете выдающимися способностями

Как утверждают психологи, примерно 65% людей боятся раскрыть свой потенциал из-за возможного осуждения своего окружения. Их можно понять — почти каждому в детстве говорили «не высовываться», и это далеко не безобидная фраза. Став старше, такой человек может даже не подозревать, что он способен на большее. Мы решили выяснить, как наше сознание намекает нам на то, что в нас скрыты незаурядные способности, но мы упорно их игнорируем.

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Вы учитесь быстрее других

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Один из признаков недюжинного ума — способность схватывать информацию быстрее и качественнее остальных. Вы могли заметить эту особенность за собой еще в школе: вы быстрее всех справлялись с задачами, осваивали новую тему или шли вперед программы. Кроме того, эту способность практически невозможно потерять, так, любые курсы повышения квалификации, дополнительное образование и получение любых знаний не вызывает у вас проблем. И дело не только в том, что вы — прилежный ученик, многих не спасает даже упорный труд. А вы замечали, что вы всегда впереди в любом обучении?

Вы остроумны

Известный факт — только высокоинтеллектуальный человек обладает хорошим чувством юмора. Специалисты объясняют это тем, что чем выше наши умственные способности, тем лучше развито абстрактное мышление и мы может генерировать шутки, которые не оставляют равнодушными других людей с высоким интеллектом. Именно чувство юмора — хорошее чувство юмора! — чаще всего делает нас привлекательными для противоположного пола, и чаще всего на юмор обращают внимание женщины.

Вы научились читать довольно рано