3 признака, что вы обладаете выдающимися способностями — вы не подозреваете о них
Как утверждают психологи, примерно 65% людей боятся раскрыть свой потенциал из-за возможного осуждения своего окружения. Их можно понять — почти каждому в детстве говорили «не высовываться», и это далеко не безобидная фраза. Став старше, такой человек может даже не подозревать, что он способен на большее. Мы решили выяснить, как наше сознание намекает нам на то, что в нас скрыты незаурядные способности, но мы упорно их игнорируем.
Вы учитесь быстрее других
Один из признаков недюжинного ума — способность схватывать информацию быстрее и качественнее остальных. Вы могли заметить эту особенность за собой еще в школе: вы быстрее всех справлялись с задачами, осваивали новую тему или шли вперед программы. Кроме того, эту способность практически невозможно потерять, так, любые курсы повышения квалификации, дополнительное образование и получение любых знаний не вызывает у вас проблем. И дело не только в том, что вы — прилежный ученик, многих не спасает даже упорный труд. А вы замечали, что вы всегда впереди в любом обучении?
Вы остроумны
Известный факт — только высокоинтеллектуальный человек обладает хорошим чувством юмора. Специалисты объясняют это тем, что чем выше наши умственные способности, тем лучше развито абстрактное мышление и мы может генерировать шутки, которые не оставляют равнодушными других людей с высоким интеллектом. Именно чувство юмора — хорошее чувство юмора! — чаще всего делает нас привлекательными для противоположного пола, и чаще всего на юмор обращают внимание женщины.
Вы научились читать довольно рано
Еще один признак, что вы в положительном смысле отличаетесь от большинства в своем окружении — вы научились читать очень рано. Причем дело не в самом факте, что ребенок смог освоить чтение, а в том, что он успел прочитать больше, чем его сверстники, тем самым пополнив свой багаж знаний. Таких детей обычно без проблем принимают в школу и другие образовательные учреждения, а в процессе обучения у них возникает меньше проблем с преподавателями. Если вышесказанное про вас, будьте уверены, вы глубокий человек, которому есть что представить миру. Не бойтесь рисковать.