Хобби, которые можно монетизировать

К сожалению, довольно большой процент людей уверен в том, что хобби — бесполезное времяпрепровождение, которое лишь забирает все внимание от основной работы.

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На самом деле, на любимом деле можно неплохо заработать, если подойти к этому вопросу серьезно.

Мы собрали топ самых прибыльных вариантов заработка на увлечениях, опираясь на опыт блогеров.

Кулинарный блог

Одна из самых популярных ниш за последние пару лет. Если вы умеете вкусно готовить, вам остается лишь научиться симпатично организовывать процесс и побороть страх камеры, хотя вы можете и не попадать в кадр. Эксперты по блогингу советуют начать с блога в популярных Сетях в текстовом варианте. Подумайте, как вы можете необычно и оригинально подать рецепты, важно, чтобы ваша аудитория заинтересовалась вашим подходом, а для этого нужно найти свой стиль и не повторять за другими. Кроме того, еще один полезный навык — умение делать хорошие фото для размещения в блоге, все же люди идут на красивую и, в вашем случае, «вкусную» картинку.

Коучинг

Отличный вариант заработка для тех, кто умеет вдохновлять и давать действительно рабочие советы. Однако здесь как нигде важна харизма, также вам необходимо выработать свой стиль подачи информации, а это самое сложное. Не бойтесь брать консультации профессионалов, ведь ваши вложения в обучение окупятся при должном старании после. Вы можете вести блог в текстовом виде, а также попробовать открыть канал на популярном видеохостинге, но сразу оговоримся — видеоблог требует куда больше сил и качественной техники.

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