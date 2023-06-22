Почему выход из зоны комфорта необходим человеку

Выход из зоны комфорта – это всегда стресс. Но такая реакция организма бывает не только вредной, но и полезной – важно лишь правильно настроить себя на перемены.

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Подробнее о том, зачем они нужны человеку, рассказал «ФедералПресс» клинический психолог Иван Карнаух.

«Когда речь заходит о зоне комфорта, где «тепло и сухо», то не стоит там задерживаться надолго. Мозг должен непрерывно тренироваться. Не пугайтесь нового и неизвестного, будьте всегда наготове, особенно в наше быстро меняющееся время. Иначе мозг не успеет адаптироваться к новым условиям жизни», – сказал специалист.

Те, у кого не хватает внутренних сил, чтобы решить сложную проблему, новую задачу, подняться на ступеньку выше, превращаются в невротиков. Им проще выстроить пессимистичный сценарий, отказавшись от борьбы. Зигмунд Фрейд относил к таким людям ушедших в монастыри, добавил Карнаух.

Сегодня выйти из комфортной колеи и вернуться к реальной жизни помогают современные методики психотерапии, в частности когнитивно-поведенческая терапия, где обучают новым формам адаптации.