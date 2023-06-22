8 женских качеств, которые притягивают слабых мужчин

Одни ищут маму, другие рады, что с них спрос невелик.

© Super.ru

Эти восемь качеств женщин непременно притягивают слабых мужчин — проверить себя лишним не будет, особенно если вы в активном поиске.

Видео дня

Неуверенность в себе

Слабый мужчина нередко расцветает именно рядом с неуверенной в себе женщиной. Отсутствие какого-либо авторитета и личных границ у партнерши позволяет ему играть по своим правилам и самоутверждаться за счет возлюбленной. Словарик такой девушки вскоре пополняется словечками вроде «абъюз» и «газлайтинг» — кавалер проявляет себя во всей красе.

Отказ от помощи

Входить в горящую избу и останавливать коней больше нет необходимости: современные сильные женщины способны проявить себя без риска для жизни и с одинаковым успехом сделать перестановку в одиночку, починить стиральную машинку и повесить полку для милых безделушек. Сильные мужчины не то чтобы боятся конкуренции, просто не чувствуют в себе необходимости, а вот слабые, напротив, готовы позволить любимой решить свои и общие проблемы самостоятельно.

Боязнь одиночества

Страх одиночества бывает настолько сильным, что само наличие партнера кажется жизненной необходимостью, а его личностные качества уходят на второй план. Стоит ли говорить, что женщина, боящаяся остаться одной, — идеальный вариант для паразитирования, с точки зрения слабых мужчин? Что бы такая ни говорила, разорвать отношения не сможет, а значит, будет терпеть всю жизнь. Узнали себя? Пора серьезно поговорить с партнером!

Исполнение роли матери

Детство проходит, а игра в дочки-матери следует по жизни с женщиной, которая видит своей главной миссией материнство. Пластикового пупса в руках сменяет живой мужчина на поруках — как же иначе, любовь и забота идут рука об руку. Кто же еще отмоет его кроссовки после прогулки и приготовит завтрак, пока он сладко сопит, досыпая драгоценные утренние минуты? Ну и само собой, нужно перестирать и перегладить весь его гардероб. Стать матерью — достойная и прекрасная цель, но ни в коем случае нельзя делать сына из партнера. Слабые мужчины в женщинах только и ищут, что новую мамочку, и с удовольствием создадут новую ячейку общества на условиях полного пансиона.

Загадочность

Загадочная дама интересна слабому мужчине только потому, что с ней не страшно начать общаться. Нежное эго кавалера в безопасности: такая девушка не откажет прямо. Его иллюзия контроля над ситуацией может длиться очень долго. Но едва ли такой союз будет крепким, если даже станет возможным. Ведь женщина-загадка и мужчина-догадка абсолютно не понимают друг друга, рано или поздно отсутствие истинной близости надоест.

Всепрощение

Взаимопонимание, разумеется, ценная штука. Как и умение войти в положение партнера. Но порой это переходит границы: женщина готова понять и простить буквально все — от интрижки до рукоприкладства. А ведь такое поведение себе позволяют только отъявленные слабаки. Если эта ситуация про вас, перестаньте искать ему оправдание. Сделайте партнеру подарок на прощание — позвольте нести ответственность за свои поступки.

Пошлость

Красивые, подчеркнуто сексуальные женщины в одеждах на грани приличия — слабость большинства мужчин. Заметьте, именно слабость, а не сила. Инстинкты включают влечение, и либо моральная «надстройка» выше базовых позывов, либо мужчина быстро (и охотно) теряет над собой контроль. Но если он с вами только ради секса, то может быть сильным разве что в постели, пока не переключится на новый объект вожделения.

Яркая самодостаточность