7 пород собак, которые идеально подходят женщинам
Не все породы собак одинаково подходят для женщин. На сайте Topdogtips, где ветеринары, дрессировщики собак и ученые-зоологи делятся советами по выбору питомца и уходу за ним, мы обнаружили рекомендации для женщин, планирующих завести домашнее животное. Так, в списке пород собак, которые лучше всего подходят представительницам прекрасного пола (в зависимости от их потребностей, характера и образа жизни), оказались:
1. Сиба-ину
Это независимые, умные собаки, которых часто называют наполовину кошками. Они очень ловкие, с ярко выраженным охотничьим драйвом и, как правило, становятся отличными компаньонами на пробежке. Сиба-ину — чистоплотные собаки, которые комфортно себя чувствуют в городской квартире.
2. Немецкая овчарка
Немецкие овчарки имеют устрашающий вид и настороженно относятся к незнакомцам, что идеально подходит для женщин, ищущих надежного защитника. Эти собаки глубоко преданны своим владельцам, они отличные семьянины и приветствуют заботу и ласку.
3. Бернский зенненхунд
Хотя эти собаки, как правило, держатся в стороне от людей, которых не знают, в агрессивном поведении по отношению к незнакомцам они не замечены, что делает их идеальной породой собак для женщин. Тем не менее если они почувствуют реальную угрозу, непременно встанут на защиту своей владелицы.
4. Акита-ину
Акиты — крупные собаки с яркой и уникальной внешностью. Они чрезвычайно лояльны и преданны своему владельцу. Нуждаются в дисциплинированном хозяине, чтобы уважать их как вожаков стаи. Любой женщине, которая заведет акиту, потребуется дополнительное время для дрессировки, упражнений и игр. Эти собаки доверчивы со своими владельцами, холодны к незнакомцам и становятся отличными сторожевыми собаками для женщин.
5. Мопс
Ласковы на грани прилипчивости. Очень дружелюбны к незнакомцам. Ревнуют при виде другой собаки на коленях у своей владелицы. Мопсы любят вздремнуть при любом удобном случае и будут прижиматься к вам каждый раз, когда вы садитесь даже на минуту.
6. Ши-тцу
Они ласковы и нуждаются в том, чтобы быть с людьми большую часть времени, иначе на фоне разлуки с хозяйкой у них возникает тревога. Хороший выбор, если вам нужна очень маленькая, игривая и ласковая собачка.
7. Французский бульдог
Французские бульдоги очень игривы и любят быть в центре внимания. Если вы ищете компаньона, который будет окружать вас любовью и бесконечно развлекать, француз — отличный выбор. Они любящие, ориентированные на людей и дружелюбные со всеми. Эти собаки могут переедать, если вы позволите им это. Так что французскому бульдогу нужна тщательно контролируемая диета. Ожирение при их низком росте может нанести им необратимый вред. Так что можно сидеть на диете на пару с питомцем — вместе веселее.