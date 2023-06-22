7 пород собак, которые идеально подходят женщинам

Не все породы собак одинаково подходят для женщин. На сайте Topdogtips, где ветеринары, дрессировщики собак и ученые-зоологи делятся советами по выбору питомца и уходу за ним, мы обнаружили рекомендации для женщин, планирующих завести домашнее животное. Так, в списке пород собак, которые лучше всего подходят представительницам прекрасного пола (в зависимости от их потребностей, характера и образа жизни), оказались:

© Super.ru

1. Сиба-ину

Видео дня

Это независимые, умные собаки, которых часто называют наполовину кошками. Они очень ловкие, с ярко выраженным охотничьим драйвом и, как правило, становятся отличными компаньонами на пробежке. Сиба-ину — чистоплотные собаки, которые комфортно себя чувствуют в городской квартире.

2. Немецкая овчарка

Немецкие овчарки имеют устрашающий вид и настороженно относятся к незнакомцам, что идеально подходит для женщин, ищущих надежного защитника. Эти собаки глубоко преданны своим владельцам, они отличные семьянины и приветствуют заботу и ласку.

3. Бернский зенненхунд

Хотя эти собаки, как правило, держатся в стороне от людей, которых не знают, в агрессивном поведении по отношению к незнакомцам они не замечены, что делает их идеальной породой собак для женщин. Тем не менее если они почувствуют реальную угрозу, непременно встанут на защиту своей владелицы.

4. Акита-ину

Акиты — крупные собаки с яркой и уникальной внешностью. Они чрезвычайно лояльны и преданны своему владельцу. Нуждаются в дисциплинированном хозяине, чтобы уважать их как вожаков стаи. Любой женщине, которая заведет акиту, потребуется дополнительное время для дрессировки, упражнений и игр. Эти собаки доверчивы со своими владельцами, холодны к незнакомцам и становятся отличными сторожевыми собаками для женщин.

5. Мопс

Ласковы на грани прилипчивости. Очень дружелюбны к незнакомцам. Ревнуют при виде другой собаки на коленях у своей владелицы. Мопсы любят вздремнуть при любом удобном случае и будут прижиматься к вам каждый раз, когда вы садитесь даже на минуту.

6. Ши-тцу

Они ласковы и нуждаются в том, чтобы быть с людьми большую часть времени, иначе на фоне разлуки с хозяйкой у них возникает тревога. Хороший выбор, если вам нужна очень маленькая, игривая и ласковая собачка.

7. Французский бульдог