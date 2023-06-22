Психолог назвала неожиданные плюсы самокритики

Самокритика может помочь добиться успеха в жизни, уверяет психолог Анастасия Никулушкина. Неожиданные плюсы и минусы так называемого внутреннего критика она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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Психолог рассказала, что внутренний критик появляется в раннем детстве. Тогда, по ее словам, он помогает ориентироваться на мнение авторитетных старших людей и отличать плохое от хорошего. Чаще всего, объяснила Никулушкина, взрослые критикуют совсем маленького ребенка с целью научить его правилам поведения, а не обидеть. Однако в детском саду или школе к критике прибавляются оценочные мнения, суждения и навязанные взгляды на жизнь.

По словам собеседницы «Ленты.ру», чаще всего внутренний критик осуждает действия и мечты («Куда ты лезешь, у тебя руки не оттуда растут!»); стыдит и заставляет оправдываться («Как ты могла так поступить, ты наглая»); обесценивает («Ты уже пыталась, не получилось, хочешь опозориться?»); дает негативную оценку («Только ты мог так ужасно сделать»).

В качестве противовеса внутреннему критику должен выступить внутренний адвокат.

«Вспомните, кто вас поддерживал в детстве чаще всего. Возможно, это будет голос бабушки или близкого друга, — говорит она. — Если не нашли такой голос в памяти, не отчаивайтесь. Внутреннего адвоката можно создать».

Для этого психолог советует представить голос человека, который может оказать максимальную поддержку. Никулушкина отметила, что голос должен звучать бодро и одобряюще. Она обратила внимание, что внутренний адвокат должен всегда поддерживать, но при этом оставаться строгим и справедливым.