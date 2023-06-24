Селфи-зависимость указывает на расстройство психики

Валерий Гут, кандидат психологических наук и разработчик теории адаптивного интеллекта, объясняет, что селфи может иметь различную мотивацию и значение, отражая как нарциссизм, так и просто тренд современного общества. В связи с этим отмечается День селфи, посвященный этому популярному хобби.

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Селфи представляет собой форму автопортрета, сделанного с помощью фотоаппарата, мобильного устройства или других гаджетов. Если человек делает селфи для самовыражения, общения и участия в социальных трендах, это может быть просто модным явлением. Однако, если человек постоянно создает селфи и стремится к идеальному изображению себя, это может свидетельствовать о нарциссических чертах его личности, считает Валерий Гут.

История селфи началась давно, и даже в мультфильме “Ну погоди!” (0+) волк показал детям, что такое фотографирование себя. В начале 2000-х годов селфи только зарождалось, и никто не ожидал, что это станет настолько популярным и распространенным. В настоящее время ежедневно селфи делают около 100 миллионов человек, и нельзя утверждать, что все они являются нарциссами.

В 2008 году исследователи Лаура Баффарди и Кейт Кэмпбелл провели исследование, и их статья “Нарциссизм и социальные сети” утверждала связь между селфи и нарциссизмом. Однако множество последующих исследований опровергли эту теорию, не обнаружив прямой связи между этими явлениями, как отмечает Валерий Гут.

Он отмечает, что чрезмерное количество селфи, например, публикация 5-6 фотографий ежедневно, может указывать на психическое расстройство. Американская психиатрическая ассоциация даже ввела специальный термин “селфит” для описания маниакального желания непрерывно фотографировать себя и публиковать фотографии в социальных сетях.