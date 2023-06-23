Застенчивым подсказали способ избавиться от неловкости в общении

Застенчивым людям следует морально готовиться к мероприятиям, где будет много незнакомцев, и быть смелыми, считает социолог Тай Таширо, занимающийся вопросами взаимодействия и общения. Его мнение приводит Insider.

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Таширо отметил, что в последнее время люди чаще испытывают неловкость при коммуникации друг с другом в реальном мире. Он объяснил это тем, что огромное количество взаимодействий переместилось в социальные сети и мобильные приложения. По его словам, теперь многим требуется больше времени, чтобы почувствовать себя комфортно в новой обстановке или компании.

Специалист дал совет морально готовиться к любому мероприятию, чтобы чувствовать себя увереннее. Он подсказал два способа настроиться на нужный лад: подбадривать себя и заранее формулировать ожидания от взаимодействия с людьми и его цель. Еще один действенный способ избавиться от смущения, по мнению Таширо, — быть смелым. Он посоветовал вместо того, чтобы стоять в одиночестве, идти к людям и начинать разговор первым.