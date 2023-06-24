Психолог объяснил тягу миллионеров к экстремальному туризму

Богачи рискуют жизнями и занимаются экстремальным туризмом из-за скуки и желания почувствовать эйфорию. Об этом изданию Daily Mail рассказал психолог Скотт Лайонс.

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Специалист объяснил, что обладатели крупных состояний со временем начинают скучать и испытывать тягу к опасным приключениям. По его словам, миллионеры прыгают с парашютом, покоряют Килиманджаро и опускаются на дно океана с одной целью — уйти от однообразия повседневной жизни.

Лайонс добавил, что экстремальный туризм, помимо новизны и захватывающих эмоций, дает миллиардерам ощущение эксклюзивности, собственной важности и мощи. Это особенно важно при низкой самооценке, которая, по словам психолога, нередко бывает у богатых людей.

Как утверждает Лайонс, на некоторых людей риск действует подобно наркотику. Он объяснил, что миндалевидное тело в мозге оценивает опасность и впрыскивает в организм гормональный коктейль, состоящий из дофамина, тестостерона, норадреналина, адреналина и серотонина. Когда опасность проходит, начинается эйфория, которая возвышает человека над всем прошлым опытом. По словам Лайонса, это ощущение продолжается всего несколько секунд и вызывает привыкание. Чтобы ощутить его вновь, нужно рисковать сильнее.

В заключение психолог отметил, что некоторые люди занимаются экстремальными видами спорта из-за социального давления. Так, по его словам, нередко в кругу влиятельных людей каждый пытается показать себя более смелым и сильным, чем другие.