Психолог рассказала, как вернуться из отпуска отдохнувшими

Кандидат психологических наук Екатерина Булгакова в беседе с ФАН рассказала, как провести путешествие и вернуться к работе действительно отдохнувшими и полными сил.

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Специалист посоветовала не перегружать себя экскурсиями и прочими активностями, а вместо этого сменить ритм жизни на более медленный, чем городская суета, и постараться наслаждаться каждым моментом.

"Чтобы снизить уровень тревожности, хорошо отдохнуть и вернуться наполненным силами, заранее продумайте план отпуска. Не намечайте огромное количество дел, особенно если отпуск короткий. Пусть вы посетите всего одну экскурсию, зато полностью погрузитесь в процесс, и получите гораздо больше удовольствия, нежели торопясь и пытаясь объять необъятное", — рекомендовала она.