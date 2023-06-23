Психолог рассказала, как вернуться из отпуска отдохнувшими
Кандидат психологических наук Екатерина Булгакова в беседе с ФАН рассказала, как провести путешествие и вернуться к работе действительно отдохнувшими и полными сил.
Специалист посоветовала не перегружать себя экскурсиями и прочими активностями, а вместо этого сменить ритм жизни на более медленный, чем городская суета, и постараться наслаждаться каждым моментом.
"Чтобы снизить уровень тревожности, хорошо отдохнуть и вернуться наполненным силами, заранее продумайте план отпуска. Не намечайте огромное количество дел, особенно если отпуск короткий. Пусть вы посетите всего одну экскурсию, зато полностью погрузитесь в процесс, и получите гораздо больше удовольствия, нежели торопясь и пытаясь объять необъятное", — рекомендовала она.
Также она рекомендовала взять в дорогу книгу, которую давно хотелось прочесть или хобби, например клубок ниток и спицы. Ранее HR-директор Mr.Doors Кирилл Степаненко рассказал, когда выгоднее всего брать отпуск.