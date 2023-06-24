Почему любовь с первого взгляда — это невроз

Любовь с первого взгляда романтизирована в кино, поэтому если на человека обрушиваются чувства, то мы не склонны им отказывать. Однако психологи убеждают, что сильные эмоции, которые формируются под воздействием гормонов, часто сигнализируют о том, что человеком руководит травма. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Если суммировать проявления травмы в контексте отношений, то скорее всего человек, склонный к невротической любви, испытывает большую потребность в самом факте этого чувства. Он жаждет любви и готов отменять свои дела, ради встречи с партнером, сближение происходит стремительно, при этом рациональная оценка человека полностью отсутствует. Такие люди обычно говорят, что влюбились раз и навсегда, и буквально утопают в человеке.

Осознанный человек идет на сближение постепенно и является психологически независимым от своего партнера. Это касается и финансовой стороны вопросы, и бытовой. Такой человек не исключает из своей жизни карьеру, хобби или встречи с друзьями. Он оценивает все стороны нового знакомого, видит его полностью и в ходе общения формирует безопасную среду.

Безусловно, на начальном этапе мы можем быть увлечены другим человеком. Однако это не должно быть безумием, когда вы не можете и несколько часов провести без внимания и переписки. Часто такое поведение несет в себе опасность утраты любви и страх одиночества. А отношения, построенные из дефицита личности, не приводят к счастливым союзам.