Биолог рассказал о способах снизить тревожность

Эксперт проекта “Клубы мышления” Университета 2035, научный руководитель “Университета образовательной медицины”, биолог Дмитрий Алексеев напомнил о пользе продуктов с клетчаткой. Они помогают снизить уровень тревожности. Кроме того, в моменты беспокойства срабатывают дыхательные практики. Подробности специалист сообщил в беседе с RT.

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По словам Алексеева, состояние тревожности часто сочетается с расстройствами ЖКТ и сообщает организму о необходимых изменениях. В состоянии повышенного беспокойства важно следить за своим ЖКТ и питаться правильно - потреблять достаточно клетчатки, ограничить фаст-фуд и жирную еду. “Это 30 граммов ежедневно - пять небольших порций овощей”, - отметил специалист.