Врач посоветовал использовать особую дыхательную технику для снятия стресса

Психолог Долгов посоветовал использовать особую дыхательную технику, чтобы снять стресс. Он отметил, что многие при волнении начинают часто и поверхностно дышать, а это неправильно: кровь перенасыщается кислородом, что приводит к спазмам сосудов и понижению давления. В результате в органы плохо поступает кислород (хотя его много), у человека кружится голова, возникает ощущение удушья и того, что он вот-вот хлопнется в обморок. О том, как правильно дышать, чтобы избежать этого, да ещё и успокоиться, клинический психолог Денис Долгов рассказал в своём телеграм-канале.

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Как правильно дышать, чтобы снять стресс

По словам психолога, для борьбы с волнением отлично подойдёт техника «дыхание по квадрату». Для начала нужно найти прямоугольный предмет и сосредоточить на нём свой взгляд. А далее медленно перемещайте взгляд по часовой стрелке, контролируя дыхание и при каждом действии считая до четырёх:

проведите взглядом по верхней грани и сделайте вдох (4 секунды);

по правой вертикальной — задержка (4 секунды);

по нижней грани — выдох (4 секунды);

по левой вертикальной — задержка (4 секунды).

И так несколько минут. Упражнение помогает нормализовать баланс кислорода и углекислого газа в крови и снизить уровень адреналина. Одним словом — успокоиться.

Важно: считайте так, как вам удобно, скорость должна быть комфортной для вас. Вдох делайте носом, а выдох — ртом.

Другие способы справиться со стрессом

Вообще, методов по снятию стресса довольно много. Например, эндокринолог Зухра Павлова советует:

поплакать;

попить водички;

поприседать или поотжиматься.