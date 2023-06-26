«Жизнь дает шанс»: как избавиться от синдрома самозванца

Многие боятся смело заявлять о своих преимуществах и предпочитают оставаться в тени. Страх критики и провала сигнализирует о развитии синдрома самозванца. Тренер по голосу Седа Каспарова рассказала «Вечерней Москве», почему он возникает и как изменить ситуацию в свою пользу.

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Почему возникает синдром самозванца

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По мнению эксперта, гордо рассказывать о своих сильных качествах мешает синдром самозванца. Человек уверен, что он не обладает достаточным количеством знаний и навыков, чтобы быть ценной личностью.

— Если вам сложно отстаивать свое мнение, вы не умеете возражать и во всеуслышание заявлять о своих сильных сторонах, то будьте уверены, у вас синдром самозванца, — сказала Каспарова.

Эксперт отметила, что синдром самозванца закладывается в детском возрасте. Помимо этого, в большинстве случаев он сочетается с синдромом отличника.

— В ситуации, когда человек высказал свою точку зрения и его за нее осудили или отругали, он может в будущем бояться отличаться от окружающих. А иногда может избрать для себя модель поведения, с помощью которой будет избегать всего нового, чтобы не «обжечься» вновь и не выходить из зоны комфорта, — рассказала она.

Безусловно, это неплохо — оставаться в том положении, где все привычно и знакомо. Однако так вы лишаете себя возможности развиваться и расти как личность, предупредила специалист.

— Важно понимать, что, когда вы идете в свой страх и разрешаете себе попробовать что-то новое и неизведанное, жизнь дает нам шанс. Мы можем получить то, о чем даже не могли мечтать, — сказала она.

Как избавиться от синдрома самозванца и смело заявить о себе

По словам Каспаровой, важно перестать считать себя таким же, как все. Необходимо найти свои сильные стороны и достижения, которые помогут вам повысить свою значимость в собственных глазах.

— Выпишите свои успехи, чем вы занимались и где работали. Не исключено, что за свою карьеру вы вылечили тысячи людей, написали сотни интересных текстов или провели огромное количество консультаций. Возможно, что вы работали с крупными заказчиками или популярными людьми. Кроме того, вы можете обладать знаниями и навыками, которые недоступны большинству и являются уникальными, — считает она.

После того как составите список, вы поймете, что многое умеете. Вы осознаете, что имеете право высказывать свое мнение и делиться достижениями без страха и стеснения, объяснила специалист.

Также, как говорит эксперт, необходимо поработать над своей речью, чтобы заявить о себе четко и уверенно.

— Если вы начнете рассказывать окружающим, какую значимую работу вы сделали и какой вы классный специалист, но будете делать это дрожащим голосом, никто вам не поверит и не воспримет ваши слова всерьез. Речь должна быть уверенной, без слов-паразитов, мычаний и «аканий». Для этого запишите себя на диктофон или камеру. Это поможет понять, что, возможно, вы говорите слишком тихо или запинаетесь, и найти причину вашей внутренней неуверенности, — сказала она.

Тренер по голосу подчеркнула, что не стоит бояться критики и воспринимать близко к сердцу слова хейтеров, так как большинство из них не обладает даже малейшей долей ваших навыков и опыта.

— Многие предпочитают не говорить открыто о своих сильных сторонах из-за страха критики и осуждения. Но это ошибка. Хейтеры могут быть некомпетентны в вашей сфере деятельности. Более того, большинство критиков даже не задумываются, что могут ранить вас своими комментариями и негативным мнением. Их слова не делают вас хуже, у каждого человека может быть своя точка зрения на любой вопрос, — заверила Каспарова.

Помимо этого, не нужно стараться быть хорошим для всех. Невозможно нравиться каждому, напомнила эксперт.

Почему важно избавиться от синдрома самозванца

По словам специалиста, умение заявлять о своих сильных сторонах и профессиональных качествах поможет в личностном развитии и в карьерном росте.