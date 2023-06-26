Как без стресса вернуться к работе после отдыха: советы психолога

Психолог Дмитриева рассказала, как без стресса вернуться к работе после отдыха
Отпуск имеет свойство заканчиваться. О том, как помочь себе вернуться из него к рабочим будням, Пятому каналу рассказала клинический психолог, семейный психотерапевт Анита Дмитриева.
Специалист озвучила несколько стратегий. Во-первых, рекомендуется подготовиться к выходу на работу заранее, до самой поездки. Можно прибраться дома, подумать о профессиональных задач, которые будут ожидать вас по возвращении из отпуска.
"Идея состоит в том, чтобы на отдыхе не беспокоиться о доме или работе" – объяснила психолог.
Во-вторых, не стоит приступать к работе сразу после окончания отдыха, отмечает эксперт. По этой причине следует запланировать отпуск таким образом, чтобы перед выходом в офис оставалось 1-2 дня.
Еще один вариант для борьбы с хандрой – продумать свой следующий отдых. Когда человек думает о том, что его в будущем ждет свобода и веселье, появляется мотивация на продуктивную работу, обратила внимание психотерапевт.
Наконец, не лишним будет взять на работу привезенную с отдыха вещь.
"Сувениры являются отличным способом напомнить себе о том, что делать перерыв и наслаждаться жизнью – это нормально, резюмировала Анита Дмитриева".
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