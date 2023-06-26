Какие проблемы со здоровьем часто возникают у офисных работников

Эксперты рассказали, какие факторы оказывают плохое влияние на организм работающего человека и как нужно трудиться, чтобы сохранить здоровье.

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По мнению специалиста сервиса психологического консультирования Лизаветы Айвазовой, главными проблемами на работе для человеческого организма являются хроническое состояние стресса и гиподинамия. У многих офисных работников наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, возникает искривление осанки. Хронический стресс вызывает проблемы с ЖКТ, сердечно-сосудистой системой.

Врач-невролог Екатерина Демьяновская посоветовала делать небольшие перерывы в течение рабочего дня, особенно если работа сидячая. В противном случае у людей повышается риск развития сахарного диабета, ожирения, заболеваний костей и суставов.

Неправильное питание также негативно влияет на здоровье. Стоит заботиться о своем обеде или перекусе с вечера и собирать контейнер со сбалансированным и разнообразным питанием, передает МИР 24.

В свою очередь хирург Даниил Наумов добавил, что у офисных сотрудников часто диагностируют геморрой, варикозную болезнь ног и ожирение. Помимо этого, существенно возрастает риск онкологических недугов, передает ФАН.