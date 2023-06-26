Сама придумала - сама обиделась: как понять женщину
Разбираемся вместе с психологом, почему женщины придумывают проблемы, там, где их нет.
Помните выражение Коко Шанель о том, что настоящая женщина должна из ничего уметь делать три вещи: шляпку, салат и скандал? Мнение о том, что женщины являются генератором проблем для себя и окружающих, существует давно. На самом деле не всё так просто, поэтому мы обратились за разъяснениями к психологу Елене Сазоновой. В новом выпуске "Короче, Омск" (16+) специалист объяснит причину такого поведения и методы решения проблемы.
"Наш мозг так устроен, что ему необходимо постоянно решать какие-то логические задачи. Поэтому лучше найти себе хобби по душе, чем сидеть и накручивать ситуацию", - подчеркнула Елена Сазонова.
Поиск и генерация жизненных сложностей в психологии считается систематической ошибкой мышления. Основная причина появления таких сбоев - это попытка мозга упростить и сжать информацию, которая сложная для понимания. В таком случае люди начинают додумывать за других, что приводит к непониманию и разногласиям.