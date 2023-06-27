Люди, которые постоянно делают селфи: какой диагноз им ставят психологи

С появлением смартфонов и социальных сетей, селфи стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако, для некоторых людей это стало настоящей манией, которая может говорить о наличии психологических проблем. Какой диагноз ставят психологи людям, которые постоянно делают селфи, и насколько это явление опасно для их психического здоровья?

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Согласно исследованию, проведенному в 2014 году учеными из Университета Огайо, люди, которые часто делают селфи, склонны к нарциссизму и психопатии. Нарциссизм – это чрезмерная самовлюбленность, стремление к самоутверждению и желание быть в центре внимания. Психопатия проявляется в антисоциальном поведении, отсутствии совести и эмпатии.

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Однако, стоит отметить, что не все люди, делающие селфи, страдают от этих психических расстройств. Важно учитывать частоту и обстоятельства, при которых человек делает селфи. Если это происходит время от времени и не мешает нормальной жизни, то вряд ли можно говорить о наличии психических проблем.

В то же время, существует группа людей, для которых селфи стали настоящей зависимостью. В 2015 году психологи из Университета Ноттингем Трент и Тиунанский университет в Таиланде провели исследование, в ходе которого выявили синдром "селфитис". Это состояние характеризуется постоянным желанием делать селфи, которое приводит к негативным последствиям для психического здоровья и социальной адаптации.

Синдром селфитиса может проявляться в трех формах: легкой, средней и тяжелой. Легкая форма характеризуется желанием делать селфи хотя бы три раза в день, но без выкладывания их в социальные сети. Средняя форма проявляется в том, что человек делает селфи три раза в день и выкладывает их в интернет. Тяжелая форма селфитиса характеризуется потерей контроля над своим поведением, когда человек делает селфи в любое время и в любом месте, не задумываясь о последствиях.