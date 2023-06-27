Психолог перечислила 5 способов снять напряжение и тревожность

Чувство усталости, напряжения или ощущения превалирования неконтролируемых событий выбивает нас из жизненной колеи. Что делать, чтобы справиться с эмоциональным напряжением и тревожностью, "Российской газете" рассказала психолог-консультант, преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета Марина Жиронкина.

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1. Для того, чтобы вернуть себя в состояние покоя, важно "почувствовать землю под ногами", "заземлиться". Лучшая техника для этого: "5-4-3-2-1": назвать 5 вещей, которые видишь, 4 - которые слышишь, дотронуться до 3-х вещей, почувствовать два запаха и что-то одно попробовать на вкус.

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2. Ароматерапия - действенное средство от стресса. Но, если вы не явный поклонник ароматических масел, то вполне подойдет обычный лимон. Исследования говорят о том, что вдыхание аромата лимона в течение 15 минут нормализует сердцебиение и давление, оказывает успокаивающее действие.

3. Ощущение заботы и исполнения даже самых мелких желаний. Очень важно баловать себя и позволять близким это делать. Причем речь идет не о дорогостоящих подарках или поездках на море, это может быть даже простое чаепитие с любимым лакомством. Не зря, по данным программы лояльности "Х5 Клуб", абсолютное большинство россиян (93%) считают очень важным делать спонтанные подарки своей второй половинке. А 88% из них полагают, что съедобный подарок будет отличным решением. Более 40% людей отмечают, что еда дарит положительные эмоции, и даже небольшие "вкусняшки" способны поднять настроение в неудачный день. Например, женщины любят дарить что-то съедобное в качестве сюрприза - это легко и не требует особых усилий. А мужчины считают, что такое проявление внимания приятно и "не бьет по карману".

Даже при выборе подарка задействована память человека - человек вспоминает, что ему самому приносило радость. Чаще всего из съедобных вариантов выбирают шоколад и конфеты (22% респондентов) и мороженое (16%).

Правда, важно помнить, что речь идет не о "заедании стресса". Так что угоститесь чем-то, что вас, действительно, порадует.

4. Погружение в правила и некую упорядоченную систему игры, требующую здоровой концентрации, способствует упорядоченности мыслей. Здесь может одинаково хорошо подойти как кубик - рубика или тетрис, так и несложные игры, которые есть в любом смартфоне по умолчанию.