Психотерапевт подсказала способ меньше ссориться с родителями

Чтобы меньше ссориться с родителями, следует выстраивать в общении с ними границы, четко сообщать о своих жизненных целях и всегда проявлять уважение, считает психотерапевт Кристи Оверстрит. Эти и другие способы избежать семейных конфликтов она назвала в беседе с Insider.

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Специалистка подчеркнула, что даже в моменты ссор необходимо относиться к родителям с той же степенью уважения, с какой хочется, чтобы и они относились к вам. Если они отвечают оскорблениями, то Оверстрит советует не зацикливаться на этом и принять факт, что контролировать можно лишь собственные поступки. Однако для уменьшения конфликтных ситуаций она рекомендовала четко и заранее говорить о своих ожиданиях и планах, выстроить границы и сохранять автономию в решениях и поступках.