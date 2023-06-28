Психотерапевт рассказала, люди каких профессий выгорают быстрее

Психотерапевт Смолянская: быстрее всего выгорают учителя и врачи. Выгорание — это защитная реакция организма на стресс и эмоциональные потрясения, и больше всего их испытывают люди, вынужденные работать с другими людьми и решать их проблемы. В первую очередь это учителя, особенно начальных классов, врачи скорой помощи и медики онкологических отделений.

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По словам клинического психолога и члена ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Елены Смолянской, многие жалуются на безразличие людей, которые вроде бы должны, наоборот, проявлять сочувствие и гуманность. Однако эти люди в основном не последние мерзавцы, а просто глубоко уставшие и вымотанные.

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Чаще других эмоциональному выгоранию подвержены:

медики (особенно врачи скорой помощи и онкоотделений);

педагоги (чаще всего начальных классов);

соцработники (особенно сотрудники общественных и государственных служб);

сотрудники правоохранительных органов;

психологи;

спасатели;

священники;

юристы;

работники кадровой службы и бухгалтерии;

PR-специалисты и многие другие.

Почему случается эмоциональное выгорание

Это защитный механизм, реакция психики на однотонную и изматывающую работу, которая иногда ещё бывает и бесполезной. Зачастую оно происходит у молодых сотрудников, которые приходят на работу с горящими глазами и желанием помочь и изменить этот мир, но в итоге сталкиваются с суровой реальностью. Но выгорание настигает и опытных работников, которых добивает однообразие, например много лет в одной должности.

К тому же выгоранию способствуют и некоторые личные качества:

трудоголизм;

перфекционизм;

низкая самооценка;

низкая стрессоустойчивость;

излишняя эмоциональная чувствительность;

отсутствие мотивации.

Как бороться с выгоранием

1. Нужно грамотно подходить к организации отпуска. Не ходить в него годами категорически запрещено, нужно регулярно отдыхать.

2. Нельзя дробить отпуск на несколько промежутков по паре дней, за это время организм не успеет адаптироваться и нормально отдохнуть. Неделька на пляже не взбодрит и не развеселит. Оптимальный размер отпуска — 21 день, а если не выйдет, то хотя бы 14, не меньше.