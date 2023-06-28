Психотерапевт рассказала, люди каких профессий выгорают быстрее
Психотерапевт Смолянская: быстрее всего выгорают учителя и врачи. Выгорание — это защитная реакция организма на стресс и эмоциональные потрясения, и больше всего их испытывают люди, вынужденные работать с другими людьми и решать их проблемы. В первую очередь это учителя, особенно начальных классов, врачи скорой помощи и медики онкологических отделений.
По словам клинического психолога и члена ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Елены Смолянской, многие жалуются на безразличие людей, которые вроде бы должны, наоборот, проявлять сочувствие и гуманность. Однако эти люди в основном не последние мерзавцы, а просто глубоко уставшие и вымотанные.
Чаще других эмоциональному выгоранию подвержены:
- медики (особенно врачи скорой помощи и онкоотделений);
- педагоги (чаще всего начальных классов);
- соцработники (особенно сотрудники общественных и государственных служб);
- сотрудники правоохранительных органов;
- психологи;
- спасатели;
- священники;
- юристы;
- работники кадровой службы и бухгалтерии;
- PR-специалисты и многие другие.
Почему случается эмоциональное выгорание
Это защитный механизм, реакция психики на однотонную и изматывающую работу, которая иногда ещё бывает и бесполезной. Зачастую оно происходит у молодых сотрудников, которые приходят на работу с горящими глазами и желанием помочь и изменить этот мир, но в итоге сталкиваются с суровой реальностью. Но выгорание настигает и опытных работников, которых добивает однообразие, например много лет в одной должности.
К тому же выгоранию способствуют и некоторые личные качества:
- трудоголизм;
- перфекционизм;
- низкая самооценка;
- низкая стрессоустойчивость;
- излишняя эмоциональная чувствительность;
- отсутствие мотивации.
Как бороться с выгоранием
1. Нужно грамотно подходить к организации отпуска. Не ходить в него годами категорически запрещено, нужно регулярно отдыхать.
2. Нельзя дробить отпуск на несколько промежутков по паре дней, за это время организм не успеет адаптироваться и нормально отдохнуть. Неделька на пляже не взбодрит и не развеселит. Оптимальный размер отпуска — 21 день, а если не выйдет, то хотя бы 14, не меньше.
3. Работать во время отпуска нельзя, никакого «чуть-чуть» или «я в рабочий чат одним глазочком». Иначе это получится не отпуск, а работа в другой обстановке.