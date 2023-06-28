Бизнес-коуч рассказала, что такое «осознанность» и как ее достичь

«Осознанность» - слово, которое сейчас стало модным, изначально было в ходу у поклонников йоги, а затем проникло в широкие массы. При этом на бытовом уровне понятие существовало всегда. Например, люди говорят: «он осознал свою вину» - значит человек в результате размышлений понял, что он совершил. Психологи утверждают - осознанности необходимо учиться. О том, как достичь осознанности и что подразумевают под этим понятием восточные гуру и современные коучи, изданию «Вести Подмосковья» разъяснила бизнес-коуч и специалист по нейромаркетингу, основатель Академии нейромаркетинга Юлия Че.

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Что сейчас понимают под термином «осознанность»

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В словаре Ожегова «осознанность» трактуется как «разумность и осмысленность в каждом моменте жизни», однако, до разумных и осмысленных действий человеку еще надо дорасти, говорит Юлия Че.

«Наше мышление программируется годами взросления. «Программистами» выступают родители, старшие братья и сестры, учителя. Мы буквально зубрим и усваиваем схемы реакций и действий, которые отыгрываем в своей жизни. И получаем результаты в соответствии с этими действиями. Подобный механизм не является осознанным, поскольку вы выполняете чьи-то инструкции на автомате. При этом за нагромождением чужого зачастую своего не разглядеть, пока не становится «тяжело», «невыносимо» и «больно», – указывает коуч.

Действительно, процесс размышлений появляется у человека с накоплением практического жизненного опыта и совершенных ошибок.

«Осознавать – значит, отличать «свое-чужое» и выбирать именно «ваши» реакции и действия, обладать способностью адекватно оценивать реальность и понимать истинный смысл и логику происходящих явлений», – разъясняет Юлия Че.

Именно здесь начинается точка отсчета осознанности: когда эмпирическим путем отвергаются шаблоны, а человек начинает делать все по-своему – так, как подсказывает разум и итоги размышлений. Для лучшей осознанности и правильного итогового решения коуч предлагает посмотреть на любую сложную ситуацию как бы со стороны.

«Попробуйте смотреть на происходящее с позиции стороннего наблюдателя. В этом случае нам необязательно испытывать эмоций, значит, мы не запускаем выученные реакции и сценарии поведения, мы можем принять решение реагировать по-новому на событие. Новые реакции – это новые решения, осознанные, и другие действия – не шаблонные. А новые действия – это другие результаты, которые не были бы возможными в неосознанном состоянии», – поясняет эксперт.

Как осознанность лечит боль

Между тем осознанность может помочь не только сделать правильный выбор на основе собственных размышлений, но и вылечить боль или эмоциональные расстройства.

«Феномен осознанности с точки зрения нейрофизиологических методов исследовал американский профессор Джон Кабата. Он первым привнес осознанность в медицину, создав программу снижения стресса на основе осознанности, помогающую людям справиться со стрессом и болью, – рассказывает Юлия Че. – Еще один американец, Кабат-Зинна, написал работу по развитию осознанности во время изучения молекулярной биологии в Массачусетском технологическом институте в 1965 году. В ней он доказывает, что осознанность может помочь людям в борьбе со стрессом, тревогой, депрессией, апатией, преследующими во время многих заболеваний болями и другими как физическими, так и эмоциональными недугами».

Позже, в 1982 году, уже в опытной части своего исследования, посвященного осознанности, Кабат-Зинна набрал участников для своей 10-недельной программы снижения стресса и релаксации, рассказывает специалист. В течение трех с лишним месяцев профессор обучал пациентов с хронической болью саморегуляции. В результате, 51 пациент с хронической болью, состояние которых не улучшалось при традиционной медицинской помощи, почувствовали значительное облегчение. У 65% пациентов наблюдалось снижение среднего общего рейтингового индекса боли (Melzack) более или равное 33%, а у 50% наблюдалось снижение более или равное 50%.

Что необходимо для осознанности

Прийти к осознанности помогают различные практики, помогающие физически почувствовать себя в текущем моменте, ощущать себя «здесь и сейчас». Специалист рекомендует чайную церемонию или медленные физические упражнения типа пилатеса или китайской гимнастики цигун.