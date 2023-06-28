Каких мужчин психологи считают самыми непригодными для отношений

Бредкрамбер – термин, обозначающий индивидуума, который оставляет за собой "крошки хлеба" в виде намёков на возможное будущее отношения, но не делает никаких реальных шагов для его развития. Психологи утверждают, что такие отношения могут быть вредными и рекомендуют избегать их. Какие мужчины впервую очередь прибегают к тактике бредкрамбинга.

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Нарциссы

По данным исследования, проведенного в Университете Гронингена (Нидерланды), нарциссы часто используют тактику бредкрамбинга, чтобы поддерживать свою самооценку и управлять восприятием других людей. Они могут демонстрировать интерес, но не обязательно имеют намерение вступать в серьезные отношения.

Мужчины с проблемами с привязанностью

Исследование, проведенное в Университете Дьюк (США), показало, что люди с небезопасными стилями привязанности часто используют тактику бредкрамбинга. Они могут бояться близости или отвержения и поэтому оставляют "крошки", чтобы поддерживать интерес, но избегать обязательств.

Пассивно-агрессивные мужчины

Психологи из Университета Британской Колумбии (Канада) отмечают, что пассивно-агрессивные люди могут использовать бредкрамбинг как способ избегать конфликтов и управлять отношениями. Они могут давать намеки на интерес, но избегать прямого общения о своих чувствах и намерениях.

Мужчины с низким уровнем эмпатии

Исследование, проведенное в Университете Торонто (Канада), показало, что люди с низким уровнем эмпатии часто не понимают или игнорируют чувства других и могут использовать бредкрамбинг, чтобы удовлетворить свои потребности без учета воздействия на других.