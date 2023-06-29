Психолог рассказала о способах борьбы с перееданием

Врач-психолог, медицинский психолог Любовь Крушинских рассказала, как избежать переедания.

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Эксперт отметила, что одним из главных факторов, провоцирующих переедание, является стресс — реакция организма, возникающая в ответ на действие раздражителя. В такой ситуации важно замедлиться, не бежать к холодильнику. Стоит выпить чашку или стакан теплой воды. Такой прием поможет почувствовать ощущение тепла внутри организма и немного успокоиться.

Нужно задать себе вопрос: действительно ли я хочу есть, испытываю ли я голод.

Психолог добавила, что при стрессе очень важны физическая нагрузка и прогулки. Если человек знает, что склонен к перееданию, лучше не покупать вредные продукты: фастфуд, сладости, а держать в холодильнике овощи и фрукты.