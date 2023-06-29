Психолог рассказала, почему нельзя отказываться от отпуска

Многие сибиряки предпочитают работать без перерыва на отдых. Иногда это вынужденная мера, но зачастую человек отказывается от отпуска без видимых на то оснований. Почему так делать не стоит, рассказала психолог Татьяна Белашова.

© unsplash.com

«Одинокий человек зачастую боится одиночества, неуверенные в себе люди опасаются потерять свое место, а склонные к гиперконтролю считают, что за время их отсутствия на работе все развалится», – пояснила психолог.

Кроме того, по словам специалиста, отказавшись от отдыха, человек может заработать синдром хронической усталости и в итоге получить профессиональное выгорание.

«У человека начнутся проблемы со здоровьем, ощущение постоянной разбитости и отсутствия сил и как следствие проблемы с выполнением профессиональных обязанностей», – уточнила Татьяна Белашова.