8 способов наладить отношения с родителями

Отношения с родителями редко бывают безупречными: люди из разных поколений видят мир по-разному. Но это не повод опустить руки.

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Начните с плюсов

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Когда отношения с родителями настолько плохи, что кажутся безнадежными, помните, что достижение взаимопонимания с нуля — задача не из легких и не решается одним днем. Концентрируйтесь на плюсах и умножайте позитивный опыт. Например, если разговоры по телефону обычно проходят благополучно, а личные встречи заканчиваются скандалами, звоните чаще. Если в текущем положении вещей хорошего мало, опирайтесь на теплые воспоминания: попросите рецепт из детства, поинтересуйтесь историей семейного снимка.

Прощайте

Отпустить обиды помогает осознание того, что родители неидеальны, но по-своему старались и как минимум содержали вас в детстве. Учитывая, что младенцы недееспособны, а вы живы, даже самые ужасные мама и папа внесли вклад в ваше существование. В конце концов, негативный опыт — тоже наследие, благодаря которому вы стали на порядок лучше как мама для своих детей. Не таите обид, простите родителей и учитесь их принимать такими, какие они есть.

Будьте примерным ребенком

Ничто так не раздражает, как совет начать с себя, но в этом определенно есть смысл. Дайте родителям время перестроиться и осознать, что вы изменились и общаться с вами нужно по-новому. Не ждите оттепели после первого же шага к примирению с вашей стороны. Сперва ваши попытки растопить лед могут быть непонятыми и даже вызвать подозрения. Выказывайте искренний интерес, поддерживайте контакты и проявляйте заботу без ожидания мгновенного отклика — и вскоре вы заметите результаты.

Признайтесь в том, что вас беспокоит

Будьте честны с родителями. Даже если их действия сводят вас с ума, откровенность может спасти ситуацию. Радикальная правда без истерики и повышенного тона способна творить чудеса, даже когда люди не готовы признать свои ошибки открыто. В противном случае обиды будут лишь копиться, и отношения станут только хуже.

Найдите повод для благодарности

Каждый родитель хочет знать, что все правильно сделал. И если ребенок благодарен за воспитание, миссия выполнена, жизнь прожита не зря. Благодарите родителей за счастливое детство, за яркие воспоминания, за совет — найдите повод сказать «спасибо». Благодарность — универсальный ключ к родительскому сердцу.

Проводите время вместе

Дети требуют внимания. С течением времени ситуация меняется на противоположную: внимания требуют уже родители, которым кажется, что ребенку они становятся все более безразличны. Счастливые семьи умеют проводить время вместе, так, чтобы конвертировать его в радостные моменты. Ни в коем случае не делайте одолжение, убедитесь, что вы искренне хотите почаще быть ближе в буквальном смысле. Время — инвестиция в любые отношения, не только с родителями.

Найдите общие интересы

Это родители отвели вас на секцию, купили вам краски и кисти, а может, научили вас вышивать крестиком. Это с родителями вы смотрели первые сериалы, болели за любимых фигуристов. Вероятно, у вас еще есть общие интересы. Почему бы не использовать это для укрепления отношений? Купите билеты на интересное вам и родителям мероприятие, обсудите последние новости, которые волнуют и вас, и их.

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