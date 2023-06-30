Безопасная зона для чувств: зачем и кому нужен психолог

С 1 июля россияне, в том числе участники СВО, смогут обращаться к психологам в поликлиниках. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в каждой больнице теперь будут медицинские психологи. О том, почему лучше пойти к специалисту, а не оставаться наедине с собой, — в материале ТАСС.

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Люди стали трепетнее относиться к своему ментальному здоровью. И за последние годы действительно снижается стигматизация психологической помощи. Но все же до сих пор человек может испытывать за свои боли вину или даже стыд. Иногда это еще и подпитывается влиянием окружающих, обесценивающих чувства, говоря: "раньше жили — и ничего", "займись делом, все твои заморочки от безделья".

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"Важно понимать, если кому-то стыдно идти к психологу, значит, у человека есть убеждение, которое противоречит объективной жизненной ситуации. Например, я должен справляться сам. И жаловаться на жизнь плохо, надо всегда быть успешным, нельзя показывать свою слабость, — говорит психолог и писатель Михаил Хорс. — Вот эти убеждения, они внедряются обществом с детства, в каких-то социальных группах. И естественно, только с самыми позитивными намерениями, чтобы сделать человека сильным, успешным".

Но если разобраться в причинах этого стыда, то может оказаться, что за таким чувством прячется страх рассказать кому-то о своих проблемах. "Ведь у человека могло и не быть такого опыта, при попытках рассказать он мог сталкиваться с обесцениванием, — говорит психолог Владимир Крупин. — Он не знает, что бывает иначе, что специалисту не все равно на твои чувства и он не считает, что нужно просто взять себя в руки, собраться и пойти работать, а с вниманием, интересом и сочувствием относится к твоим проблемам".

Все это выглядит как крайность, а значит, есть и другая сторона: чуть что — беги и проси помощи. И все эти чувства: вина, стыд или, наоборот, постоянная нужда в ком-то и чем-то — показатель того, что человек мыслит в этих крайностях. "Жизнь вариативна, а такой подход создает однобокое восприятие и несоответствие реальной жизни", — говорит Михаил Хорс. И так человек вступает в замкнутый круг: испытывает отрицательные эмоции, они изнашивают нервную систему, и ему не хватает ресурсов, чтобы поменять что-то в жизни.

В таком случае, по мнению специалистов, помогает работа с убеждениями. Обычно в стрессовой ситуации мы думаем, что вот сейчас она закончится или я изменю ее, и все пройдет. На самом деле это не всегда так. "Куча моментов, когда ситуацию изменить не можешь, и тогда важно помнить, что стресс — следствие не ситуации, а нашего восприятия этой ситуации", — объясняет Михаил Хорс.

Здесь и может помочь психолог — изменить убеждения человека, которые касаются этой ситуации, и сделать их более вариативными. Правильные убеждения, в которых стоит воспитывать ребенка, — это середина: когда-то я обращаюсь за помощью, а когда-то опираюсь на себя. "Если я пытаюсь сам справиться с проблемой и у меня системно это не получается, я могу признать в этой сфере жизни свою слабость и таким образом стать сильнее, обратившись за помощью эту слабость проработать", — уточняет Михаил Хорс.

Подходим "рационально, а не эмоционально"

Разберемся, как найти своего психолога, когда вокруг их все больше и больше? Появились онлайн-агрегаторы, коучи предлагают свои курсы, никуда не ушли специалисты, работающие очно. "Я бы предложил обращать внимание на возраст и жизненный опыт психолога, рекомендации", — говорит Михаил Хорс.

И нужно помнить, что психолог — не решение всех проблем. Он может по определенной технологии и методике помочь человеку увидеть ситуацию с другой стороны, но что делать в этой ситуации — ответственность самого человека.

Ведь если психолог диктует, что делать, это считается нарушением профессиональной этики. "Задача психолога — помочь человеку принимать решения с холодной головой, не впопыхах из-за обид и боли. Рационально, а не эмоционально", — объясняет Михаил Хорс.

Кроме того, значительную роль играет тот контакт, который установлен между вами. "В первую очередь психолог — зеркало человека. Он просто отражает какие-то вытесненные чувства, человек уже решает, что принимает, а что нет. Не так уж и просто навредить человеку, как может показаться", — говорит Владимир Крупин.

Важно смотреть, что происходит на первом сеансе и после него. Если человек не видит никаких результатов с первых двух встреч, то стоит задуматься о компетентности специалиста. "Если человек выходит просто выговорившись, то зачем такой психолог нужен? Выговориться можно и подружке, а психолог — это про изменения когнитивные, эмоциональные, поведенческие, а не только активное эмпатическое слушание", — говорит Михаил Хорс.

В основном мы выбираем психолога в Сети, ищем фотографии, читаем анкету, отзывы. "Я бы доверился своей интуиции, посмотрел фотографии и, опираясь на свои чувства, выбрал человека. Также можно прочитать описание, методику специалиста, но как правило, психика ищет объяснение уже сделанному выбору", — советует Владимир Крупин.

"Удержаться и установить контакт"

На сегодняшний день психологическую помощь можно получить очно, онлайн, в терапевтических группах, позвонить на горячую линию и даже работать с психологом в переписке.

Куда звонить?

Существуют горячие линии. Бесплатную психологическую помощь можно получить по единому российскому телефону доверия 8 (800) 2000-122. Звонки принимают из любого региона России. Также стоит смотреть аналогичные номера в вашем городе, где желающих будет меньше и шансы поговорить со специалистом вырастут.

При МЧС существует экстренная психологическая служба помощи: 8 (495) 989-50-50. Можно позвонить или оставить запрос на сайте. Специалисты работают в разных регионах. Номер телефона московский городской, а на сайте уточняется, что звонок может быть платным.

Помните, что для телефонных служб также действуют принципы анонимности и толерантности, в том числе в отношении специалистов.

Очно или онлайн?

Онлайн-сервисов с каждым днем становится больше, психологи утверждают, что "нет сильной разницы между онлайн-психологом и личной встречей". Конечно, если есть возможность ходить на сеансы очно, это ускорит результат.

"Поход к специалисту структурирует время, вы собираетесь, выходите в социум, думаете о предстоящем сеансе, после вы проживаете то, о чем был разговор, едете домой, анализируя свои чувства, этого труднее достичь онлайн", — говорит Владимир Крупин.

Может, лучше коуч?

Коуч — это тренер, даже в переводе. И нужно понимать, что он может сделать, а что нет. "Например, в спортзал человек приходит, а у него рана на ноге, кровь идет. И тренер ему говорит — мы сейчас тебе эту мышцу прокачаем, она станет сильнее и ты сможешь быстрее бегать, — говорит Михаил Хорс. — В спортзале такое мы вряд ли услышим, скорее скажут: "Иди к врачу, залечи рану, а потом мы потихоньку будем восстанавливаться здесь".

"К сожалению, коучи ведут себя чаще всего по-другому, они считают, что прокачиванием каких-то навыков можно залечить личностные и душевные травмы".

Выбирая между коучем и психологом, важно прислушаться к себе: есть ли у меня эмоциональные боли хронические — страхи, чувство вины? Если они присутствуют хронически в каких-то ситуациях, фоново и регулярно, то это к психологу, не к коучу.