Отпуска недостаточно: как избежать профессионального выгорания

Синдром профессионального выгорания — состояние, которое относится именно к сфере работы. Другие радости, возможно, у человека в жизни есть, а вот в работе полная апатия или даже агрессия, цинизм, а на длинной дистанции ещё и снижение эффективности и психосоматические расстройства. Почему это происходит, как отследить первые симптомы и избежать опасных последствий, нам рассказала Юлия Соль, клинический психолог, руководитель Института доказательной психосоматики ЭВИРА.Какие причины выгорания на работе?

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Внутренний конфликт

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Стресс запускается ощущением — не хочу, но надо, но не могу выполнять данную работу.

Перфекционизм

Чаще всего человека приводит к синдрому выгорания высокий уровень перфекционизма, то есть желание делать всё идеально. Не каждая профессия позволяет за счёт различных дедлайнов выполнять работу идеально со стопроцентной отдачей.

Зацикленность на работе

Человек полностью погружается в свою работу и никак не переключается. Очень многие переносят работу домой — туда, где надо бы отдохнуть — с компьютером в кровати, везде мысли только о работе. Рано или поздно, конечно, это приведёт к эмоциональному истощению, которое и называют профессиональным выгоранием.

Неудовлетворительные условия труда

Рабочий график выстроен так, что человеку физически тяжело выполнять всю работу. Могут быть неинтересны задачи — то есть, конкретному специалисту даётся монотонная работа и ничего больше. Никакого движения в карьере не предусмотрено, а человеку очень важно развиваться на своём рабочем месте — этот фактор, конечно, зависит от руководства.

Эмоциональное одиночество

Это могут быть проблемы с коммуникацией в коллективе, не с кем на работе и дома обсудить свои профессиональные моменты, нет единомышленников. Отсутствие нормальной коммуникации может приводить к эмоциональному выгоранию, хотя есть некоторые психотипы личности, которым такое одиночество как раз идёт на пользу. Но в целом для большинства людей, этот фактор очень важен и необходим.

Какие профессии больше подвержены синдрому выгорания?

Представитель любой профессии может выгореть на своём рабочем месте, если причины из первого пункта будут развиваться и копиться, а решение для них не будет найдено. И важно смотреть именно на причины, а не на профессию. Конечно, у профессий с ненормированным графиком риск выше — это врачи, учёные, пожарные. Сюда же можно отнести профессии, где практически нет развития, одна и та же работа повторяется на протяжении многих лет, поэтому человек теряет интерес — как следствие наступает выгорание.

Видела, как приходят к выгоранию даже представители интересных профессий: инженеры, архитекторы, дизайнеры. В их задачи входит создавать что-то новое, но и это становится им неинтересно, здесь скорее всего проблема возникает на почве внутреннего конфликта, когда человек долго живёт в состоянии «хочу, но не могу» или наоборот «не хочу, но надо».

Должна ли работа подходить человеку по психотипу?

Можно подумать, что высоко тревожный человек будет более подвержен профессиональному выгоранию. Но только если в его работе учтены все важные факторы, перечисленные выше: условия соответствуют его потребностям, то выгорания не случится.

Другое дело, когда работа по сути своей не соответствует типу нервной системы. Допустим, более размеренному человеку нужно чёткое понимание, до скольки он работает, сколько нужно сделать, какое время дано на выполнение задачи. Когда эти границы у него стираются, либо они вообще плавающие, то, конечно, такому человеку профессиональное выгорание светит очень быстро.

И наоборот: более реактивный человек с подвижной нервной системой — такому нужно много коммуникации, много разнообразного общения. Он как наш пострел — везде поспел, а ему растягивают сроки, навязывают монотонный труд — всё это будет приводить к потере интереса. Такой человек начнёт думать, что ему не подходит профессия.

Поэтому акцент хочется сделать именно на несоответствии работы и психотипа, несовместимости с коллективом, с начальством — это хорошая почва для развития выгорания. Совместимость важна и она будет очень индивидуальной для каждого.

Какие стадии развития синдрома выгорания?

Первая стадия

Ощущение недостатка энергии. Вроде бы силы есть, но очень быстро к концу рабочего дня или уже к обеду появляется ощущение, что надо отдохнуть, переключить внимание. Если раньше такого не было, но вот сейчас такое начинается и это длится, допустим, от двух недель — это первая стадия.

Вторая стадия

На второй стадии появляются хронические симптомы, которые уже напрямую влияют на здоровье: нарушение сна, частые болезни. Человеку либо мало восьми часов, чтобы выспаться, либо он не может заснуть и нормально проснуться, прерывистый сон. Часто случаются ОРВИ, обостряются чаще хронические заболевания.

Психологически на этой стадии человек чувствует в профессиональной деятельности беспомощность, безысходность, он уже настолько истощён, что ему сложно ходить на работу, а основная цель — дожить до пятницы. Дальше это состояние может перекинуться на все сферы: на семью — человек начинает или раздражаться, или наступает полная апатия в семейных взаимоотношениях; уже не радуют встречи с друзьями, какие-то бытовые простые радости, то, что раньше радовало. Вот здесь нужно бить тревогу, смотреть в сторону профессионального выгорания, искать причины, проработать их самостоятельно или со специалистом. В этом состоянии кажется, что выхода нет, но на самом деле выход есть всегда. Поэтому главное найти силы для того, чтобы начать изменения в своей жизни.

Как выгорание становиться причиной психосоматических заболеваний?

Закончился отпуск, а выходить на работу желания нет. Вдруг у человека ухудшается самочувствие: боли в теле, заложило нос, проблемы с ЖКТ, высыпания на коже и даже аллергия. Если болезненные реакции организма повторяются не только после отпуска, но и после новогодних каникул, после майских праздников, то здесь можно посмотреть на психосоматику, связанную с работой. Это паттерн, который мог сложиться когда-то давно, может быть ещё на предыдущей работе, такие истории случаются и они “переносятся” из прошлого в настоящее.

Как это работает? С психологической точки зрения ситуация с выходом на нелюбимую работу после отпуска — это внутренний конфликт по типу “не хочу, но надо”. Такой конфликт, переходящий со временем в состояние бессилия и беспомощности может провоцировать психосоматические реакции, то есть организм начинает защищаться от некомфортного состояния, привлекать внимание человека к проблеме доступным ему способом — физическим недомоганием. Конечно, каждый психосоматический случай индивидуален, и каждый надо разбирать отдельно с клиническим психологом, который специализируется на психосоматике.

Почему проблема выгорания так актуальна для России?

Многие десятки лет в нашей стране было принято, как в простонародье говорят, поступать ребёнка в университет. Родители настаивают на каких-то перспективных профессиях. Но маятник в итоге качнётся в обратном направлении, и человек в среднем возрасте (30-40 лет) поймёт, что та профессия, которой он овладел в институте, да и даже поработал какое-то время, не удовлетворяет его критериям и ценностям.

Хочется что-то изменить. И это не всегда связано именно с финансовой стороной. Это связано с интересом. Интерес в психологии считается очень ресурсной эмоцией, если у человека нет интереса к своей деятельности и развиваться в своей деятельности не хочется — это верный путь к выгоранию.