Психолог назвал пять способов отстоять личные границы

Потребность в безопасности — базовая составляющая для человека. Важно чувствовать себя защищенным, иметь пространство, куда могут войти только самые близкие. «Извини, не смогу тебе помочь», «Мне это неудобно», «Я не буду давать тебе в долг» — вроде бы легкие фразы, но сказать их бывает непросто. Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал «Вечерней Москве» о сложностях при отстаивании личных границ.

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Противостоять внешнему давлению, охраняя собственную зону комфорта — одна из важнейших составляющих здоровой личности и гармоничного существования. Нередко, понимая возможные неудобства, мы все же идем на поводу у людей и обстоятельств, получая в итоге массу неприятных эмоций.

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Причинами того, что люди идут на поводу у других, могут быть нежелание открытого конфликта, неверные установки из детства, когда нас учили быть «удобными», стремление хорошо выглядеть при посторонних или избегание чувства вины в случае невыполнения просьбы. Нужно понимать, что, отказывая в чем-то, нельзя заработать клеймо невежливости или эгоистичности. Подобным способом мы оберегаем свои интересы и внутренний мир от негативного вмешательства.

Отклонить чью-то просьбу бывает непросто, но есть несколько советов, как это можно сделать.

Прямой отказ

Самый простой и эффективный прием. Мы четко даем понять, что какое-то предложение нам не нравится, ясно обозначая свою позицию. Это не значит, что всегда нужно быть несогласными. Считайтесь со своими желаниями, временем, материальными ресурсами. Помните: соглашаться или нет — исключительно наш собственный выбор.

Смягчение отказа

Используйте обороты вроде «извини, однако…» или «в данный момент — никак». Это позволит достичь цели, но смягчит тон до приемлемой формы. Есть важный момент: подобные осторожные выражения не означают, что нужно сильно оправдываться, это будет выглядеть как проявление слабоволия. Тем более не стоит выдумывать откровенной лжи: она может всплыть, и тогда отношения сильно пострадают.

Отработка навыка

Как и все навыки, способность сказать «нет» можно тренировать. Встаньте дома перед зеркалом и представьте разговор, когда вы хотели кому-то отказать. Подойдут «нейтральные» обстоятельства, к примеру взаимодействие с консультантом в магазине: отклоните какое-то предложение покупки или услуги, и вы поймете, что ничего страшного не произошло.

Бдительность

Нередко требующий чего-либо человек прибегает к манипулированию, давя на жалость, чувство вины или отсутствие денег. Безотносительно того, насколько эти обстоятельства правдивы, не стоит поддаваться на уловки. Хорошей тактикой будет прислушаться к себе, собственным эмоциям. Что вы чувствуете по отношению к человеку? Какие есть плюсы и минусы принятия предложения? Чего бы мы сами хотели в данной ситуации? Ответы на эти вопросы помогут принять правильное решение.

Отсрочка

Если не видите возможности сразу согласиться или отказать, то дайте себе время подумать. «Отвечу чуть позже», «Завтра обговорим, хорошо? Сейчас не могу» — так вы сможете взять паузу на некоторое время, чтобы принять окончательное решение.