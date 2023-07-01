8 ситуаций в жизни, когда от вас ничего не зависит и нужно это принять

Принять реальность «как она есть» бывает непростой задачей, но и бесконечные сожаления не должны отравлять вашу жизнь. Следующие восемь пунктов помогут лучше разобраться в себе и распрощаться с чувством неполноценности.

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Вы не вполне довольны своей внешностью

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Всех природа создала абсолютно разными. И есть черты, которые не изменить ни с помощью диет, ни с помощью хирургов. Практически невозможно исправить размер стопы или ушей, но абсолютно реально сформировать толерантное отношение к собственным особенностям. Красота — это стандарт, который никто не способен определить объективно. Лишь небольшому числу людей пластическая хирургия необходима, чтобы жить нормальной жизнью, остальные пациенты решаются на операции, инъекции и прочие манипуляции ради «улучшения» своего тела. Помните, что, заплатив за «профиль Джоли», вы не становитесь мировой звездой, а остаетесь человеком, который отчаянно пытается быть похожим на кого-то еще.

Вам хотелось бы родиться в другой семье

Порой может показаться, что кому-то с семьей повезло больше вас. Но «везение» здесь не совсем подходящее слово, ведь, родившись у других родителей, вы были бы совершенно другим человеком. Родители всегда останутся для вас примером, и не важно, положительным или отрицательным. Сделайте все от вас зависящее, чтобы поддерживать хорошие отношения, но если это невозможно, то не стоит сокрушаться: окружите себя друзьями-единомышленниками, они заменят родственников, с которыми вам не по пути.

Вы мечтаете исправить прошлое

Нельзя недооценивать силу привычки: настоящим ударом может стать как потерянная сережка, так и расставание с возлюбленным. Призраки прошлого могут преследовать вас до конца жизни, пока вы им это великодушно позволяете. Научитесь отпускать и цените настоящее: воспоминания о потерях не должны съедать ваше драгоценное время. Лучшее, что вы можете сделать, — это компенсировать утраты чем-то новым, будь то знакомства или покупка новой вещи — жизнь продолжается!

Вы принимаете поражения на свой счет

Проще всего в этом убедиться на примере спорта: сама суть соревнований подразумевает массу случайностей и потому — интригу, кто же станет победителем. В противном случае участвовать в них, как и следить за состязаниями, было бы просто не интересно. Подготовка обеспечивает лучшие шансы, но не гарантирует победу. Так и в жизни: не принимаете поражения исключительно на свой счет, заслуженно вас обошли или нет, — если вы сделали все возможное, у вас нет повода о чем-либо сожалеть, но есть опыт, который поможет преуспеть в будущем.

Вы верите, что люди меняются

Человек действительно способен на впечатляющие изменения, но есть один нюанс: за ними стоит титаническая работа над собой. А люди в своей массе ленивы — многие готовы на свершения только в случае крайней необходимости, а в остальное время предпочитают плыть по течению. Поэтому, если кто-то из вашего окружения преподал вам печальный урок, переучивать обидчика — не ваша забота. Лучшее, что вы можете сделать, — вычеркнуть человека из своей жизни. Вы же не хотите обнаружить в один не самый прекрасный день, что все друзья вас хотя бы однажды предавали, муж уже несколько раз изменял, а коллеги подставляли перед начальством?

Вам хочется быть для партнера смыслом жизни

Как бы романтично ни звучали признания вроде «ты вся моя жизнь», сохраняйте рассудок, ведь воплотить такое утверждение в жизнь физически невозможно. Вспомните, как часто вы подводили себя сами: клялись начать новую жизнь с понедельника или выучить иностранный язык в новом году. Увы, мало кто обладает железной силой воли, чтобы воплощать в жизнь каждый свой план. При этом в розовых очках влюбленности может казаться, что партнер готов ради вас на все. Признайте, что даже ради себя не готовы на все, и стройте здоровые отношения без лишних иллюзий (и разочарований).

Вы считаете следующее поколение потерянным

Едва ли это станет для вас открытием: каждое поколение испытывает похожие ощущения. Кажется, что предыдущие поколения не успевают за прогрессом, а молодежь окончательно испортилась и не ведает, что творит. Но по такой логике и вы то самое «бестолковое» поколение для своих предшественников, и тем не менее кто-то до сих пор делает научные открытия. Жизнь стремительно меняется: то, что сегодня кажется дурацким занятием, завтра может стать необходимым навыком, — соцсети ведут даже заводы, а когда-то свой профиль был чудаковатым хобби для гиков.

Вы страдаете от фантомной и не только ностальгии