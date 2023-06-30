4 способа лучше запоминать имена и лица

Как признаются 45% жителей большого города, им невероятно трудно запоминать имена и лица новых знакомых, учитывая количество людей, с которыми так или иначе приходится контактировать в день. Мы посоветовались с экспертом, который дал несколько советов, если и вы сталкиваетесь с такой проблемой.

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Запоминайте по несколько раз

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Существует теория, что уже через несколько дней наш мозг забывает новую информацию, если не сталкивается с ней снова. Именно поэтому стоит попробовать поддерживать только что полученную информацию о новом человеке. Например, вспомните о нем через полчаса после расставания. Вспомните, что вам больше всего запомнилось во время разговора, возможно, какая-то особенность поведения, интересное место работы или же вопрос, который застал вас врасплох. Пока прокручиваете в голове эти воспоминания, повторяйте имя человека, так вы обманите мозг и закрепите эту информацию надолго.

Обращайтесь к человеку по имени

Если вы понимаете, что уже через минуту знакомства забыли имя, постарайтесь услышать его еще раз и повторяйте по ходу разговора. Таким образом вы провоцируете появление новый нейронных путей, мозг начинает работать активнее. Конечно, не стоит повторять имя собеседника через слово — это раздражает, а вот во фразах, где имя собеседника уместно, к примеру: «Александра, как вы думаете…» и т. п. Уже к концу встречи имя врежется вам в память.

Запоминаем особенности внешности

Когда есть проблемы с запоминанием лиц, есть неплохой лайфхак — выделяйте самую занимательную черту лица человека. К примеру, родинки, интересный нос, яркие глаза или необычные брови. Чем больше ваш мозг цепляется за внешность человека, тем дольше она остается в памяти. Мозг начинает анализировать лицо в целом, вы возвращаетесь к человеку в воспоминаниях, но его лицо уже отчетливо запечатлелось в памяти, поэтому в следующий раз вы без труда узнаете его в толпе.

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