Нейропсихолог назвала единственный способ избавиться от панических атак

Избавиться от причин возникновения панических атак (ПА) поможет только специалист, уверяет нейропсихолог-реабилитолог Наталья Жукова. Об этом единственном способе она рассказала «Ленте.ру».

© Lenta.ru

Панические атаки могут впервые появиться у человека в любом возрасте вне зависимости от пола, возраста, рода профессиональной деятельности и генетической предрасположенности, объяснила Жукова.

По ее словам, версии о причинах возникновения ПА различаются. Некоторые специалисты отмечают, что это совокупность генетических, социальных и поведенческих факторов. Тем не менее с уверенностью можно сказать, что подобное состояние нуждается в диагностике и лечении — психологом или психотерапевтом, уверяет собеседница «Ленты.ру».

Подверженный ПА человек должен знать, что это состояние не угрожает жизни, отметила Жукова. «Несмотря на учащенное сердцебиение и другую симптоматику, физические ощущения становятся интенсивнее только из-за страха. Они серьезно вредят качеству жизни», — прокомментировала она.

Нейропсихолог настаивает: человек, регулярно сталкивающийся с ПА, должен обратиться за профессиональной помощью. Это, говорит она, необходимое условие для того, чтобы убрать не только симптомы, но и причину. Без комплексных знаний о работе мозга и психики сделать это практически невозможно.