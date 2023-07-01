Психиатр назвал симптомы панического расстройства

О наличии панического расстройства могут свидетельствовать регулярный страх смерти, сопровождающийся учащенным сердцебиением, дрожью и нарушением дыхания. Об этом рассказал врач-психиатр центра ментального здоровья "Эмпатия" в Реутове Сергей Федоров.

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По его словам, паническое расстройство характеризуется эпизодами панических атак, которые возникают беспричинно.

"Частота возникновения приступов паники для постановки диагноза "паническое расстройство" может варьироваться от нескольких случаев в год до нескольких раз в день", — цитирует психиатра Daily Moscow.

Во время панической атаки возникают тахикардия, головокружение, дрожь, повышенное потоотделение, ощущение нехватки воздуха. Так может продолжаться от нескольких минут до получаса.

Федоров подчеркнул, что паническое расстройство необходимо лечить, поскольку при нем значительно ухудшается качество жизни.