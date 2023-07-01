От сексуальных расстройств помогут избавиться в поликлиниках

Людей с психиатрическими заболеваниями или расстройствами в поведении с 1 июля начнут лечить по обновленным правилам. Теперь к врачу можно обратиться как в неотложной форме, когда у человека острая фаза болезни, так и в плановой, чтобы предупредить прогрессирование недуга. Также в приказе Минздрава уточнили, какие кабинеты должны быть в медицинских организациях, к примеру, сексологов и детских психиатров.

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И детям

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Помогать людям, у которых есть проблемы с психическим здоровьем, должны специалисты поликлиник или дневных стационаров, специализированных больниц, скорой помощи и паллиативной медицины. Об этом говорится в приказе Минздрава. При этом у медорганизации должна быть лицензия на такую деятельность.

По новым правилам разрешили применять телемедицину и для консультаций врачей между собой, и с пациентами и их законными представителями. А также можно будет записаться на прием к психиатру через портал госуслуг.

В приказе написали и правила работы в медицинских организациях различных кабинетов, в том числе детского психиатра, сексолога. Согласно ведомственному документу, кабинет детского врача входит в структуру медицинской организации, у которой есть лицензии по психиатрии. «Кабинет создается для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи детям, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения, по территориально-участковому принципу», — уточнили авторы документа. Здесь могут не только оказать первую помощь, но и провести психосоциальную реабилитацию пациентов и направить в больницу нуждающихся в серьезном лечении.

И взрослым

Врач-сексолог может работать в любой медорганизации с соответствующим разрешением. В приказе отметили, что «кабинет создается для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи лицам, страдающим психическими расстройствами и расстройствами поведения». Сексолог проконсультирует людей с психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией, расстройством половой идентификации, сексуального предпочтения, семейно-сексуальной дисгармонией, сексуальной дисфункцией. Врач назначит лечение, а также проведет реабилитацию, если нужно — даст направление к другим специалистам или в специализированную клинику.

Уже давно необходимо создать кабинет сексолога в государственных поликлиниках, считает врач-психиатр Игорь Лазарев. Он рассказал «Парламентской газете», что таких специалистов не так много, а проблем у людей в этой сфере достаточно. «Об этом не принято говорить, как и обращаться к врачу, это табуированная тема. Тем не менее людям нужно помогать», — не сомневается эксперт.

И родных поддержат

Понадобятся сексолог и детский психиатр и для эффективной работы психоневрологических диспансеров. Кабинеты таких специалистов в структуре этих медорганизаций рекомендовали предусмотреть в приказе Минздрава. А также кабинеты психотерапевта, медико-психологического консультирования, медико-психологической помощи, активного диспансерного наблюдения и амбулаторного принудительного лечения. Не забыли в ведомстве и об отделениях «Телефон доверия», дневных стационарах для взрослых и детей, а также оказания психиатрической помощи при расстройствах психотического спектра. Кроме этого, в психдиспансерах будут оказывать психологическую поддержку членам семьи пациента.